Futsal, Serie A: prima gioia per l’Italservice Pesaro. Sorpasso in vetta, comanda l’Eboli

TREVISO – Il settimo tentativo è quello buono: l’Italservice Pesaro vince e abbandona l’ultimo posto della classifica. I biancorossi superano la Came Treviso 7-3 al PalaCicogna di Ponzano Veneto. Doppiette per Barichello e Oitomeia.

IL MATCH – L’Italservice, a secco di successi nelle prime sei giornate di Serie A, parte forte come prevedibile. Barichello si conferma in un momento di forma devastante e gonfia la rete due volte nel giro di pochi minuti. I padroni di casa dimezzano lo svantaggio con Sacon, ma Oitomeia manda tutti al riposo sul punteggio di 1-3. L’Italservice chiude i giochi presto nella ripresa. Oitomeia cala il poker, Saponara il pokerissimo. C’è gioia anche per Taurisano che sbatte in porta il 6-1. Nel finale, complice la mossa del power play veneto, si arriva al 7-3 definitivo. Welex e Di Guida segnano per i locali, Ricordi per l’Italservice.

Mister Davide Bargnesi e ragazzi scappano dall’ultimo posto e mirano la zona salvezza, distante un paio di lunghezze ma la Sandro Abate deve scendere in campo questa sera, domenica 24 novembre, per il posticipo. Trasferta sulla carta proibitiva sul parquet della L84. Cambio della guardia, nel frattempo, in vetta alla graduatoria. L’Ecocity Genzano non viaggia più a punteggio pieno avendo perso il big match col Napoli. La Feldi Eboli ne ha approfittato e adesso guarda tutti dall’alto verso il basso.

I RISULTATI – Roma-Pomezia 5-2, Feldi Eboli-Cosenza 4-1, Meta Catania-Benevento 8-1, Napoli-Genzano 1-0, Active Network-Consilina 3-4, Manfredonia-Petrarca 4-8.

LA CLASSIFICA – Feldi Eboli 19, Ecocity Genzano 18, Napoli 16, Roma 15, Meta Catania 11*, Vinumitaly Petrarca 11, L84 10*, Sporting Sala Consilina 10, Came Treviso 9, Vitulano Drugstore Manfredonia 8, Fortitudo Pomezia 8, Sandro Abate 6*, Active Network 5, Italservice Pesaro 4, Benevento 1, Pirossigeno Cosenza 1*.

CAME TREVISO-ITALSERVICE PESARO 3-7 (1-3 p.t.)

CAME TREVISO: Pietrangelo, Suton, Walex, Vieira, Sacon, Fior, Di Guida, Saii, Perazzetta, Ugas, Azzoni, Donin. All. Rocha.

ITALSERVICE PESARO: Ricordi, Tonidandel, Gastaldo, Galliani, Gomez, Taurisano, Wittig, D’Ambrosio, Barichello, Saponara, Oitomeia, Manservigi. All. Bargnesi.

ARBITRI: Zannola (Lido di Ostia), Romano (Nola). CRONO: Saggese (Rovereto).

RETI: 0’14” e 4’00” Barichello, 14’55” Sacon, 19’40” Oitomeia; 24’53” Oitomeia, 25’18” Saponara, 28’03” Taurisano, 34’10” Walex, 38’22” Ricordi, 39’28” Di Guida.