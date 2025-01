L’anello sulla neve: Giorgia Speciale e Riccardo Pianosi si sposeranno ad agosto

Una promessa di matrimonio sulla neve. Per sancire un legame nato anni fa, sul filo dell’acqua e dell’aria, lungo le spiagge di Cagliari. Lei è Giorgia Speciale, anconetana, la “Speciale One” di Marina Dorica, la pluricampionessa mondiale giovanile di windsurf nata nella Sef Stamura, fino alla scorsa estate l’alternativa olimpica a Marta Maggetti, la cagliaritana che poi a Parigi ha centrato l’oro. Dopo l’estate, viste le sue difficoltà di scarso peso per essere più performante sulla tavola iQ-Foil, Giorgia ha virato sul kitesurf, una virata decisa, condita dall’amore. Perché lui è Riccardo Pianosi, ventenne pesarese cresciuto nel Club Vela Portocivitanova, tra i big mondiali del kitesurf, azzurro alle Olimpiadi di Parigi dove ha centrato l’onorevolissimo quarto posto alla sua prima esperienza olimpica, ma anche campione europeo a Portsmouth nel 2023 e grande promessa del kite italiano.

Riccardo è il fidanzato di Giorgia da qualche anno, convivono insieme a Cagliari, ma spesso fanno rientro nelle Marche, e adesso si allenano anche insieme, entrambi con il kite. Ma ora hanno un obiettivo in più, nella loro vita di sportivi messa in comune tra una regata e l’altra: si sposeranno presto, probabilmente entro la prossima estate, visto che sulla neve di Madonna di Campiglio Riccardo ha chiesto la mano di Giorgia, in ginocchio, dopo aver ricevuto l’autorizzazione del padre della futura sposa, l’avvocato Paolo Speciale.

Il momento dell’anello (Foto da pagina Instagram di Speciale)

«Ha detto sì: tutto comincia ora» ha scritto Riccardo in inglese su Instagram nei giorni scorsi, dopo aver dato l’anello a Giorgia, commossa e sorpresa: «Eravamo in vacanza a Madonna di Campiglio, in alto, al Monte Spinale, quel giorno – racconta la futura sposa –. Solo dopo ho saputo che Riccardo stava organizzando tutto da tempo. Ha scelto quella location perché è il mio posto preferito e con il passare degli anni è diventato anche il nostro posto. Era tutto pronto da tempo, anello compreso, Riccardo aspettava solo che tornassimo in montagna – Giorgia è con Riccardo, che conferma –. C’era la mia famiglia, sua sorella, dopo pranzo mi ha chiesto di uscire per fare qualche foto, la giornata era splendida, e a un certo punto s’è girato e s’è inginocchiato. Mi ha colto di sorpresa. Tra l’altro a metà novembre era andato da mio padre a chiedere la mia mano, ha fatto tutto in modo molto tradizionale. Viviamo insieme eppure non mi ero accorta di nulla».

Una dichiarazione in piena regola, insomma, e adesso un matrimonio da incasellare tra i vari impegni sportivi dei due, perché anche Giorgia esordirà presto nel kitesurf: «Da quando sono piccola sogno una vita felice con le persone che amo, e lui è la persona che amo di più al mondo. È stato il momento più bello della mia vita, quel giorno. Ci sposeremo probabilmente a fine agosto. Vogliamo farlo presto per non distrarci dalla stagione sportiva».

Ma niente viaggio di nozze, almeno per adesso: «Non abbiamo tempo, e poi viaggiamo di continuo. Ci penseremo in futuro». Intanto la famiglia s’è allargata, perché dopo l’estate è arrivato Marley, un cucciolo di pastore australiano che ora vive con la coppia e la segue quasi ovunque, evoluzioni sulla tavola escluse. È l’unica distrazione extrasportiva che si concedono Giorgia e Riccardo, visto che anche in vacanza fanno sport, trasferendo le loro evoluzioni sulla neve. Ora però si torna in palestra, e quando il meteo lo permette anche in mare, perché la nuova stagione non aspetta: «Ho cambiato e mi sono convertita al kitesurf, questa cosa che non riesco a prendere abbastanza peso, per il windsurf, mi stava distruggendo – conclude Giorgia –. Nel kitesurf è diverso, e poi in questo modo io e Riccardo potremo girare insieme, lui mi dà consigli e ho un bravo allenatore. Le prime regate saranno a Palma di Maiorca, ma il primo appuntamento importante sarà il Mondiale di Cagliari, il prossimo ottobre».