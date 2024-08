Pesaro, il sindaco al Centrodestra: «Siete in letargo, incalzate il governo amico della Regione sulle urgenze»

Biancani: «Siete un disco rotto, nulla state facendo per i problemi gravi del territorio, come quello della sanità»

PESARO – Il sindaco non ci sta e risponde al Centrodestra.

«L’opposizione continui pure nel suo letargo, nel suo ripetere a pappagallo le stesse cose, senza mai occuparsi delle vere questioni della città, fare proposte e a tirare per la giacca la Regione, quello che sulla carta doveva essere un “governo amico” che nulla sta facendo per i problemi gravi del territorio, come quello della salute mentale e della sanità», così il sindaco Andrea Biancani interviene dopo le critiche «mosse da settimane dai consiglieri di centrodestra e a cui avevo deciso di non rispondere. Ma a tutto c’è un limite».

E lo fa, punto per punto. Il primo, «Capitale italiana della cultura è stata, è, e sarà una grande opportunità per Pesaro e per il territorio» dice prima di ricordare all’opposizione che «il Comune ha previsto – e dichiarato (come riportato dalla stampa) – sin da subito che la Biosfera sarebbe rimasta in piazza del Popolo fino al termine dell’anno da Capitale. Quindi starà dov’è per i prossimi mesi; nel frattempo sarà valorizzata dalla nuova sistemazione del palco che abbiamo presentato il 30 luglio, cioè proprio attorno alla Biosfera, e che ci accompagnerà negli ultimi mesi da Capitale mentre le manifestazioni maggiori si terranno nel rinnovato Auditorium Scavolini e gli altri eventi nella sala principale di Palazzo Gradari, recentemente ristrutturata e adeguata tecnologicamente. Sulla futura collocazione ci rifletteremo, insieme anche ai cittadini che stanno facendo proposte».

Sulla Sonoteca, «era un progetto che non piaceva ai condomini e considerato l’avvio dell’inchiesta ho valutato di non procedere, comunicandolo con la massima trasparenza».

Il sindaco Biancani si rivolge poi al centrodestra da cui proviene «un silenzio, o meglio un letargo assordante. I cittadini non si meritano un’opposizione così, che ripete le stesse cose, che si sveglia dal letargo qualche volta all’anno e che non fa nessuna proposta. Fosse per l’opposizione ancora non avremmo scoperto la ruota». Poi incalza, «Al posto che sprecare energie per raccontare bugie si occupasse delle vere questioni della città». In primis la salute, «Il centrodestra – dice Biancani – non sta muovendo un dito per mantenere i servizi legati alla salute mentale a Pesaro; il progetto del Nuovo ospedale che doveva partire a fine settembre non si sa a che punto è; l’atto aziendale è in ritardo di oltre 1 anno; le liste d’attesa sono esplose; la nuova palazzina del Pronto soccorso del San Salvatore è chiusa nonostante ci siano pazienti sistemati sulle barelle nei corridoi per giorni interi».

«Dite di avere in Regione un “governo amico”, allora almeno tiratevi su le maniche incalzandola perché faccia qualcosa per i cittadini» continua il sindaco che poi conclude dicendo ai consiglieri di centrodestra: «Siete un disco rotto, pochi mesi fa all’elezioni avete preso il 35% dei voti, un risultato chiaro che suggerirebbe di rivedere molte cose, ma per farlo bisogna saper vedere».

«Da quando mi sono insediato – aggiunge Biancani – per occuparmi della città e dei cittadini con passione e determinazione, insieme a tutta la mia squadra, non ho mai staccato un giorno intero e non so se riuscirò a farlo. Beati voi che vi svegliate dal letargo solo poche volte all’anno, per lo più seguendo le indicazioni o le tematiche che vi pone la stampa locale. La stessa Commissione di garanzia e controllo – che pareva tanto urgente – non è stata convocata, quando si poteva, subito dopo le elezioni. Ora non viene convocata per le vacanze».

«A questo punto buone ferie a Lanzi e all’opposizione. I cittadini possono sicuramente fare a meno del vostro contributo e possono fare sonni tranquilli. Sperando che qualcosa possa cambiare, che ci sia un risveglio, nell’interesse di tutta la comunità, mi auguro che al rientro delle vacanze si possa costruire un reale e leale confronto sui temi veri e che interessano tutti i cittadini, i giovani in primis» conclude il sindaco.