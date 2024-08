Pronto soccorso Pesaro, Biancani: «Assurdo tenere chiusa una palazzina mentre i pazienti sono nelle barelle nei corridoi»

L’ala in questione si trova a fianco della struttura principale. "Oggi è funzionante, nuova, dotata di posti letto ma non viene ancora utilizzata"

PESARO – La palazzina inutilizzata. Sopralluogo del sindaco Andrea Biancani al Pronto Soccorso: «Assurdo tenere chiuso un intero stabile, realizzato da poco più di un anno, che servirebbe a dare ampio respiro a tutti gli operatori del Pronto Soccorso e maggiore dignità ai pazienti».

Le parole del sindaco di Pesaro Andrea Biancani, fanno riferimento al sopralluogo svoltosi in mattinata al San Salvatore dove, da oltre un anno, è presente uno stabile nuovo, funzionante e dotato di diversi posti letto ma mai aperto all’utenza.

«Ci tengo a precisare – sottolinea il sindaco Biancani – che operatori, infermieri, medici e primari stanno facendo i miracoli per reggere alla pressione. Le richieste al Pronto Soccorso sono tante, spesso i posti non bastano e i pazienti sono costretti ad affollarsi nei corridoi, vivendo così situazioni sgradevoli e scaricando il loro disagio sui professionisti che, però, non hanno alcuna colpa. Più volte mi sono arrivate numerose segnalazioni da parte dei cittadini per via della mancanza di posti e spazi all’interno del Pronto Soccorso pesarese, segnalazioni a seguito delle quali ho deciso di fare il sopralluogo. Mi chiedo, quindi – prosegue il sindaco –, perché non sia ancora stato aperto il nuovo edificio dopo oltre un anno e mezzo dalla fine dei lavori sulla struttura a cui non manca niente, essendo provvista di posti letto, macchinari e un ampio spazio dove poter ospitare il ricovero dei pazienti. Parliamo di un edificio che sarebbe in grado di rispondere alle esigenze di tutti, alleggerendo il carico di stress del personale».

L’apertura del nuovo assetto garantirebbe, inoltre, «una degenza più confortevole ed efficace per i pazienti, dal punto di vista clinico e sanitario – ha sottolineato Biancani -. Una decisione che faccio difficoltà a comprendere. Per questo, nell’interesse dei cittadini e della loro salute, sollecito la Regione, a fronte del sopralluogo fatto in mattinata, di prendere atto della situazione attuale in cui riversa il Pronto Soccorso di Pesaro e provvedere all’immediata apertura dell’ala di interesse, nel minor tempo possibile».