Pesaro, il 1 dicembre rinnovo dei Consigli dei 12 Quartieri. Ecco come e dove si vota

PESARO – Domenica 1° dicembre, dalle 9 alle 19, si vota per il rinnovo dei Consigli dei 12 Quartieri del Comune di Pesaro. «Chi crede nella partecipazione e nei Quartieri sa quanto sarà preziosa questa giornata. È importante che tutti i cittadini si rechino nelle sedi di voto per scegliere i propri rappresentanti, “mente, occhi e braccia” dell’Amministrazione nei territori». Un tema molto sentito al sindaco Andrea Biancani, che nel 2009 con la Giunta Ceriscioli, fu il primo assessore con delega ai Quartieri dopo la cancellazione delle circoscrizioni: «Siamo stati la prima città in Italia sotto i 100mila abitanti ad intraprendere questa strada. Non è stato semplice passare da un modello riconosciuto dallo statuto e retribuito, ad uno totalmente gratuito, che si basa sul volontariato – ricorda -. Ma negli anni è stato fatto un lavoro importante di ricostruzione, necessario per capire le vere esigenze di un territorio».

Continua Biancani, insieme all’assessora con delega ai Quartieri Mila Della Dora: «Ringraziamo tutti i presidenti e i consiglieri dei 12 Quartiere uscenti, che in questi anni hanno svolto un lavoro straordinario. Volontari indispensabili nelle attività di decoro urbano, nella piccola manutenzione di spazi pubblici, nel miglioramento di luoghi di partecipazione, fondamentali anche nella gestione delle emergenze. Allo stesso tempo ringraziamo tutti coloro che hanno deciso di mettersi in gioco per il bene della città, con forza ed entusiasmo. Svolgeranno un ruolo fondamentale, che ci auspichiamo sia il più attivo e propositivo possibile, al fine di mettere in campo il programma che ogni squadra ha stilato. Da parte nostra ci sarà sempre massimo ascolto».

Ancora il sindaco: «Il Comune c’è: massima collaborazione da parte della Giunta. Saremo sempre a disposizione per ascoltare e rispondere ai cittadini, pur nella consapevolezza che arrivare dappertutto non è semplice. Il lavoro del sindaco e degli assessori è totalizzante, per questo è sempre più importate avere delle persone, i consiglieri di Quartiere, che sono in grado di capire l’umore del cittadino per capire le loro esigenze, che non sono solo legate alle manutenzioni, ma anche al sociale, alla cultura, alle nuove generazioni».

Per votare dovrà essere esibito un documento di riconoscimento e la tessera elettorale, che non sarà timbrata, ma necessaria per capire in quale sezione l’elettore è iscritto e quindi a quale quartiere appartiene.

Dove si vota?

Q1 CENTRO STORICO Palestra Carducci, via XI Febbraio 68 Seggio n. 1

sezioni elettorali: 1, 2, 4, 5, 7, 13, 15, 16, 17, 18, 67, 84)

Q2 CINQUE TORRI – SANTA VENERANDA Sede di quartiere in largo Volontari del sangue 9

sezioni elettorali: 22, 36, 37, 54, 68, 70, 74, 77, 80, 83, 89, 90, 97

Q3 COLLINE E CASTELLI Strada della pieve (Candelara)

sezioni elettorali: 19, 26, 38, 39, 40, 43

Q4 VILLA FASTIGGI – VILLA CECCOLINI via Concordia snc

sezioni elettorali: 33, 34, 44, 73, 79, 88, 95, 102

Q5 CATTABRIGHE VISMARA Centro socioculturale Vismara, via Basento 1

sezioni elettorali: 28, 30, 41, 81, 91, 103

Q6 SAN BARTOLO Strada Vincolungo 1/3, Colombarone

sezioni elettorali: 31, 47, 48

Q7 MONTEGRANARO – MURAGLIA Centro socioculturale “Gualdoni”, via Petrarca 12

sezioni elettorali: 20, 21, 24,25,42, 51, 52, 61, 64, 71, 75, 76, 82, 96, 100

Q8 POZZO – BORGO S. MARIA via Lancisi 1/3 – Borgo Santa Maria

sezioni elettorali: 45, 46, 62, 92, 98

Q9 SORIA – TOMBACCIA Piazza Europa 16 (Baia Flaminia)

sezioni elettorali: 3, 12, 14, 27, 29, 32, 49, 50, 56, 60, 66

Q10 VILLA SAN MARTINO Centro socioculturale, via Leoncavallo 15

sezioni elettorali: 23, 35, 63, 85, 86, 87, 93, 94

Q11 PORTO – MARE Centro Sociale “Adriatico”, viale Trieste 242

sezioni elettorali: 6, 8, 9, 57, 65, 99, 101

Q12 PANTANO Via Confalonieri 11

sezioni elettorali: 10, 11, 53, 55, 58, 59, 69, 72, 78