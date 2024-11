Rifiuti, acqua ed ecosistema: la carica dei mille studenti pesaresi “A scuola di sostenibilità”

PESARO – “A scuola di Sostenibilità” è il titolo della campagna di educazione ambientale promossa da Legambiente e Marche Multiservizi in una decina di scuole del territorio di vario ordine e grado (primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) che coinvolgerà oltre un migliaio di studenti nell’anno scolastico 2024/2025.

I temi su cui si svilupperà l’iniziativa vertono su rifiuti, acqua e sul valore delle api nell’ecosistema. L’obiettivo, attraverso lezioni in Aula, proiezioni di video e visite agli impianti gestiti da Marche Multiservizi, è quello di sensibilizzare gli studenti su aspetti cruciali per garantire uno sviluppo sostenibile e per tutelare l’ambiente. Dalla promozione della strategia delle 5 R (Riduzione, Riuso, Riciclo, Recupero e Rigenerazione) grazie alla quale gestire in maniera efficiente i rifiuti applicando i principi dell’economia circolare, alla diffusione di buone pratiche per garantire un corretto uso della risorsa idrica evitando gli sprechi, fino al progetto “Salviamo la Regina” per far conoscere l’importanza delle api e degli insetti impollinatori per la vita dell’uomo.

«Crediamo molto nel valore dell’educazione ambientale e dell’attività svolta nelle scuole per promuovere e diffonde i temi dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile – spiega il presidente di Marche Multiservizi Andrea Pierotti – Le iniziative svolte con gli studenti hanno un duplice valore perché, da una parte, ci consentono di dialogare direttamente con i giovani e, dall’altra, ci permettono di raggiungere anche le loro famiglie. Diventano uno strumento formidabile per veicolare messaggi importanti quali ad esempio l’importanza di fare una corretta raccolta differenziata o di non sprecare l’acqua».

«A scuola di sostenibilità è un’iniziativa lodevole che promuove il dialogo sull’ambiente con i giovani studenti nelle scuole del territorio: azione importante che stimola e appoggia una tematica fondamentale come quella legata alla sostenibilità – spiega il sindaco di Pesaro Andrea Biancani – È bene però far seguire al dialogo azioni concrete che prevedono, in primis, un cambiamento dello stile di vita dei cittadini, giovani e adulti, modificando soprattutto gli atteggiamenti quotidiani, imparando, insieme, a consumare meno acqua, energia ed altre fonti. Grazie a Marche Multiservizi e Legambiente per lo sforzo e la promozione dell’iniziativa».

«Questi argomenti verranno collocati all’interno del tema centrale di ogni ragionamento sulla situazione preoccupante che investe il nostro pianeta ovvero il riscaldamento globale che ormai segna un aumento di temperatura di 1 grado e mezzo rispetto alle temperature preindustriali, determinato dai gas serra emessi in atmosfera dalle attività dell’uomo che ha utilizzato, come energia, quella derivante dai combustibili fossili – spiega Rosalia Cipolletta, presidente del circolo Il Ragusello di Legambiente – È necessario dare una svolta, in tempi brevi, a questo modo di produrre sostituendo anzitutto i “fossili” con energia pulita derivante dal sole, dal vento, dall’acqua. I giovani, il cui futuro potrebbe essere fortemente compromesso dalle attuali politiche, devono essere informati di ciò che sta accadendo al nostro e al loro futuro, devono anche sapere che si può salvare la nostra vita sul pianeta ma i decisori politici locali, nazionali ed europei devono intensificare le azioni necessarie e non tergiversare come è accaduto in questi ultimi mesi. Baku è un esempio concreto di questa nuova e pericolosa idea di continuare sulla vecchia strada a difesa di Stati e multinazionali che speculano sul petrolio e sul gas».

L’iniziativa è patrocinata dai Comuni di Pesaro, Vallefoglia, Tavullia e Gradara.