No alla violenza sulle donne, una panchina rossa davanti alla farmacia di Soria

PESARO – Le Farmacie Comunali del gruppo Aspes dicono no alla violenza sulle donne e collocano una panchina rossa davanti alla farmacia di Soria, in via Laurana 1, a Pesaro.

«E’ un gesto simbolico di solidarietà e sensibilizzazione – ha detto il presidente di Aspes, Luca Pieri – ma anche un messaggio concreto di attenzione su un tema così importante che il gruppo Aspes, che gestisce le farmacie comunali anche di Gabicce, Cattolica e Riccione, ha voluto lanciare proprio nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il ruolo sociale che contraddistingue le farmacie comunali costituisce da sempre anche per Aspes un dovere morale e iniziative di sensibilizzazione come questa fanno parte della nostra mission sociosanitaria. Infatti, l’installazione della panchina rossa, realizzata in accordo con l’amministrazione comunale, si va ad aggiungere ad altre iniziative contro la violenza di genere operative già da tempo come il numero anti violenza stampato su ogni scontrino emesso nelle nostre farmacie e i messaggi di informazioni e sensibilizzazione che a rotazione compaiono nei monitor al loro interno».

All’inaugurazione della panchina davanti alla Farmacia Comunale di Soria, questa mattina, erano presenti, oltre al presidente di Aspes Pieri, anche il sindaco di Pesaro Andrea Biancani. «Iniziative come questa – ha detto Biancani – sono l’occasione per dare un messaggio importante, sensibilizzare e far sapere alle donne vittime di violenza che non sono sole e che esistono strutture e istituzioni pronte a sostenerle in forma sicura e anonima. Le farmacie fanno parte di questo sistema importante a cui potersi rivolgere e in cui trovare ascolto e sostegno».

Una mattinata importante di sensibilizzazione, quella di oggi, durante la quale il presidente Pieri ha voluto essere presente anche alle altre tre inaugurazioni di panchine rosse collocate davanti alle tre Farmacie Comunali del gruppo Aspes di Gabicce Mare, in via Romagna 52, di Cattolica, in via Del Prete 1, e di Riccione in viale Puccini 9.

«Queste panchine rosse ben in vista davanti alle nostre Farmacie Comunali – ha detto Pieri – sono un invito rivolto a tutti a condannare la violenza di genere in tutte le sue forme, fisiche o psicologiche».