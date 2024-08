Pesaro, Valdinocci: «A Pantano caditoie otturate, strade da terzo mondo. Quando si interviene?»

PESARO – Manutenzioni a Pantano, il consigliere di Quartiere Marcello Valdinocci parla di «degrado».



«Siamo ad Agosto 2024 e la situazione delle strade, dei marciapiedi, dei bordi stradali e delle caditoie di Pesaro, sono da terzo mondo. Ormai è diventato anche noioso parlarne, perché si scrivono e si dicono le stesse lagnose parole da troppo tempo. Ma come si fa a non intervenire quando si continuano a leggere annunci da parte dell’amministrazione comunale, con tanto di foto di assessori e Sindaco in primo piano che mettono in risalto fiumi di denaro messi a disposizione per le manutenzioni? Questi lavori annunciati poi si realizzano? A me sembra di no».

Il consigliere sottolinea che già dal 2019 «avevamo segnalato la situazione. E’ una vera vergogna, sono passati quasi 5 anni e nulla di quanto annunciato è stato fatto, come si può vedere le strade sono un vero disastro, sporche, piene di buche, uno in bicicletta deve fare lo slalom altrimenti rischia di cadere, le auto devono schivare le buche e se le prendono, il rumore durante le ore notturne diventa fastidioso. Vogliamo parlare dei bordi stradali, l’erba spontanea cresce fino ad essere alta 50 cm, perfino tra le crepe dell’asfalto, anche adesso che siamo in agosto. Le conifere perdono gli aghi, questi rimangono per giorni e giorni senza che nessuno passi a pulire, come i cestini dei rifiuti che nei fine settimana rimangono stracolmi di sacchetti con le deiezioni dei cani».

Poi l’ultimo affondo: «Le caditoie sono quasi tutte otturate, i tanti annunci di pulizia non sono stati effettuati, Vi ricordate le pagine dei giornali con i lavori in zona mare con gli assessori a fianco del camion di MMS e l’annuncio che poi dopo sarebbe toccato agli altri quartieri? Nulla è stato fatto, sono ancora otturate. Per non parlare del silenzio che vige per quanto riguarda il problema tetti in Eternit (amianto) nella zona adiacente all’Ipercoop. Anche lì tutto fermo».