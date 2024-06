Pesaro, travolge la scooterista e scappa: rintracciato grazie al Targa System

La donna a bordo del motorino ha denunciato il fatto alla polizia locale che in poco tempo ha trovato l'uomo. Verrà denunciato per omissione di soccorso

PESARO – Travolge uno scooter e scappa, individuato con il Targa System. Secondo la ricostruzione un veicolo, per svoltare in un parcheggio non ha dato la precedenza allo scooter che arrivava in senso contrario. L’impatto ha provocato la caduta della donna che era a bordo del motorino, tanto da doversi recare al pronto soccorso. Nulla di grave per fortuna ma il conducente del mezzo, un 50enne, non si è fermato e il gesto gli costerà una denuncia per omissione di soccorso anche perchè l’uomo è stato rintracciato in tempi rapidi grazie all’intervento della polizia locale che, grazie alla tecnologia, è riuscito a individuarlo.

L’incidente è successo nella zona di Muraglia, all’altezza della Casa del Popolo, martedì. La giovane donna stava andando al lavoro e si dirigeva verso l’interquartieri, il conducente proveniva dal senso opposto e all’altezza della Casa del Popolo ha girato a sinistra per immettersi nel vicino parcheggio investendo la donna e non fermandosi.

La stessa scooterista ha lanciato un appello su Facebook: «La polizia municipale è prontamente intervenuta sul posto e sulla base della testimonianza di alcuni passanti che hanno assistito alla scena è alla ricerca di una Dacia Sandero di colore marrone danneggiata soprattutto nella parte anteriore. Chiunque avesse notizie utili all’individuazione del responsabile è pregato di mettersi in contatto con la polizia locale di Pesaro».

Non ce n’è stato bisogno perchè il conducente è stato individuato poco dopo grazie ai Targa System disseminati in città in grado di identificare un’auto non assicurata o revisionata, o inibita alla circolazione. A questo proposito si stanno compiendo accertamenti a carico dell’uomo.