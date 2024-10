Pesaro, pino pericolante in viale Trieste. Si procede con l’abbattimento

Il presidente Aspes Pieri: «Soluzione drastica ma inevitabile per l'incolumità dei cittadini. Non è specie protetta»

PESARO – È previsto per domani mattina (30 ottobre) l’abbattimento del grosso pino che circa un mese fa, a causa del forte vento, si era pericolosamente inclinato in viale Trieste, all’altezza dell’ex colonia di Villa Marina. L’albero, che è un “Pinus Brutia” e non appartiene a una specie protetta, è stato monitorato per un mese da Aspes di concerto con il Comune di Pesaro prima di decidere per l’inevitabile abbattimento.

«Non è mai piacevole abbattere degli alberi – dice Luca Pieri, presidente di Aspes – purtroppo in questo caso non ci sono alternative. Abbiamo cercato di fare di tutto per salvare il pino, tenendolo monitorato per un mese e valutando ogni possibilità ma l’abbattimento è l’unica soluzione. Il primo campanello di allarme è scattato ai primi di ottobre quando si è inclinato per il forte vento, poi la pendenza è aumentata e oggi è diventato un rischio per l’incolumità dei cittadini».

In questo mese, infatti, il pino è stato sorvegliato speciale sia di Aspes sia dei tecnici comunali per testarne lo stato di salute e l’eventuale pericolosità.

«Prima di arrivare a questa soluzione drastica – spiega Pieri – sono state valutate tutte le soluzioni possibili ma le condizioni in cui versa il pino e la sua posizione particolare con tubi e linee elettriche che scorrono sotto le radici, impediscono l’installazione di basamenti e rinforzi. A ciò, si aggiunge l’inclinazione dell’albero che peggiora sempre di più per le piogge continue e che ha danneggiato e sollevato il marciapiede. Ma, soprattutto, rappresenta un rischio per l’incolumità dei cittadini. Del resto, un corretto monitoraggio, grazie anche alla collaborazione con gli addetti del Comune di Pesaro, è alla base di una gestione efficiente con cui prevenire anche incidenti stradali o pericoli all’incolumità dei passanti».

Non a caso, quella di domani sarà la prima di una serie di abbattimenti di alberi pericolosi per l’incolumità pubblica. Nei prossimi giorni, infatti, Aspes procederà con l’abbattimento di almeno tre alberi in varie zone della città. Questi interventi, resi necessari dal maltempo che ha peggiorato le condizioni di rischio delle piante, dimostrano l’attenzione e il monitoraggio costante di Aspes a tutela della sicurezza dei cittadini.

I lavori di abbattimento previsti per domani, lungo viale Trieste all’altezza di Villa Marina, non comporteranno conseguenze per la viabilità. È prevista, da parte di Aspes, in una futura programmazione anche la sostituzione del pino abbattuto.