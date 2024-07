Pesaro, Perugini nominato capogruppo del Pd in Consiglio Comunale. «Voglio fare politica»

PESARO – Sarà Marco Perugini, ex Presidente del Consiglio Comunale di Pesaro per la legislatura 2019-2024, il nuovo Capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio Comunale pesarese, scelto all’unanimità dal gruppo consiliare. «Questa volta mi presento con la giacca da Capogruppo al fianco di Anna Maria Mattioli, scelta come Vice: una figura che, per via della sua esperienza da Capogruppo durante la scorsa legislatura, sarà di supporto soprattutto nelle scelte più delicate – ha sottolineato Marco Perugini -. Ringrazio tutti i componenti che mi hanno dato questa opportunità, sono orgoglioso di poter guidare il lavoro del primo Partito in città». A Perugini è stato proposto di entrare nello staff del sindaco: «Niente staff, voglio fare politica».

Viene ringraziato anche il segretario Giampiero Bellucci «per il grande lavoro svolto in questi anni all’interno del Partito Democratico di Pesaro e in Consiglio Comunale. Un lavoro che ci ha portati a grandi vittorie e obiettivi raggiunti – ha continuato Perugini -. Con lui ci sarà un’attività costante di collaborazione». Bellucci non è stato eletto.

Il PD «rimane propulsore per la maggioranza di governo e la nostra responsabilità sarà anche quella di lavorare con gli altri gruppi consiliari che sono stati ben coinvolti, rappresentati e che hanno ottenuto ottimi risultati nella tornata elettorale. Renderanno note le loro dichiarazioni, i loro interventi e le posizioni che il gruppo consiliare assumerà, grazie anche alle fondamentali competenze di ognuno».

Anna Maria Mattioli, ora scelta come Vice, sottolinea: «Il consigliere Marco Perugini è stato votato all’unanimità, porta con sé tutta l’esperienza necessaria per guidare il gruppo consiliare del Partito Democratico, che dovrà affrontare scelte strategiche per la realizzazione del programma di questo primo mandato del neo Sindaco Andrea Biancani. Ringraziando ancora una volta per la fiducia accordatami, sarò ben lieta di ricoprire questo incarico».