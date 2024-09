Pesaro, l’appello del Centrodestra: «Alla Collodi manca la rampa per disabili, Comune intervenga»

Durante il terremoto del 2022 una bimba fu portata in braccio all'esterno. L'opposizione: «Comune non ha fatto nulla»

PESARO – Scuola Collodi, manca la rampa per i disabili. A denunciarlo sono i consiglieri di centrodestra che chiedono «un impegno rapido all’amministrazione per l’effettiva accessibilità alle scuole, in particolare alla Collodi».

I consiglieri Fdi Daniele Malandrino, Serena Boresta, Michele Redaelli, Cristina Canciani, Giovanni Corsini, della Lega Dario Andreolli, Giovani Pesaro Antonio Bartolomei, Forza Italia: Mauro Marinucci e Pesaro Svolta Marco Lanzi, Giulia Marchionni, Giovanni Dallasta fanno sentire la loro voce.

«In base alla legge ogni immobile deve presentare tutte le attrezzature, gli ausili e gli strumenti necessari a rimuovere ogni barriera architettonica, come, ad esempio, ascensori e montascale. Gli spazi pubblici dovrebbero, per legge, essere aperti e fruibili in maniera eguale da ogni cittadino, anche se portatore di handicap, la legge obbliga in tutte le circostanze ad abbattere o rimuovere le barriere architettoniche presenti, e a costruire o ristrutturare gli edifici in modo che non ve ne siano. Fatta questa premessa vorremmo far presente al sindaco e agli assessori competenti la situazione della scuola Collodi di via Ugolini a Montegranaro. A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico il Comune di Pesaro non ha ancora provveduto a dotare l’edificio di una rampa dì accesso per disabili malgrado questa grave mancanza sia stata più volte segnalata, già da diversi mesi, agli organi competenti nelle persone degli Assessori Pozzi, Murgia e dell’allora garante per la disabilità del comune di Pesaro Maruska Palazzi».

Diversi genitori appoggiati anche dall’Associazione “Vorrei prendere il treno” si sono premurati fin dal 2022 di far presente il fatto che la Collodi non ottempera alle disposizioni della legge in proposito questo in seguito alla scossa di terremoto e alla evacuazione della scuola durante la quale una bimba disabile venne portata fuori in braccio ad una insegnante con grave pericolo per entrambe.

«Dopo diverse segnalazioni, finalmente, nel gennaio del 2024 gli Assessori Murgia e Pozzi hanno rassicurato che la realizzazione rampa era prevista per l’aprile del 2024 per poi spostarla ad anno scolastico finito per non disturbare le lezioni con i lavori. L’anno scolastico è finito a giugno, siamo a settembre, sta per iniziare il nuovo anno scolastico ma ancora nulla è stato fatto. Chiediamo agli assessori ed al sindaco di farsi carico quanto prima di queste problematiche e di dare risposte certe alle famiglie sull’effettiva completa accessibilità dei luoghi scolastici a partire dalla scuola Collodi. Per questa ragione abbiamo protocollato una richiesta scritta, inviata al sindaco ed all’amministrazione comunale di Pesaro».