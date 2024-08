Pesaro, conto alla rovescia per “La 1/2 Notte Bianca dei Bambini” con Sparvy e Whiskey

PESARO – Conto alla rovescia per “La 1/2 Notte Bianca dei Bambini” che torna venerdì e sabato, dalle 18 alla mezzanotte a Pesaro, Capitale italiana della cultura 2024, con la sua 14esima edizione pronta ad affascinare, divertire, far crescere i piccoli di ogni età per le due “mezze” serate del 30 e 31 agosto, a ingresso libero e gratuito.

In attesa dell’evento, i piccoli e le piccole della città stanno prenotando (sul sito CoccoleSonore.it) i circa 1.000 zainetti de “La 1/2 Notte Bianca dei Bambini” con all’interno disegni da colorare e colori Fibracolor che saranno distribuiti gratuitamente (e fino a esaurimento scorte), dalle 18 alle 23, allo “Sparvy Point” di piazza del Popolo, luogo dove trovare anche il programma dell’evento. Tra le informazioni utili, “La 1/2 Notte Bianca dei Bambini” ricorda che ogni sera, dalle 18.30 alle 23, le famiglie potranno usufruire dell’“Area baby pit stop”, il punto Unicef BPS (sede di via Mazzolari 6-8-10), per fare un comodo cambio pannolino o per allattare prima di scatenarsi con il programma dell’evento.

Programma che vedrà, sul palco di piazza del Popolo de “La 1/2 Notte Bianca dei Bambini”, tanti personaggi: ci saranno Sparvy (mascotte ufficiale dell’evento) e Whiskey Ragnetto & i suoi amici (di Coccolone Sonore); ci saranno anche Tarta, Stellina e Ippo (mascotte di Alpitour) che faranno animazione e babydance. Il palco accoglierà anche il “Magic Castle” del Comune di Gradara e il “Castello Magico” del Comune di Tavullia, iniziative “storiche” pronti a meravigliare grandi e piccini insieme ad altri due personaggi – Astrolight e Mecanic Bionic – in arrivo dallo spazio di “The Robot Light Show” by Silver Project e alle attività didattiche fisiche e matematiche di “Che storia la mitologia LAB” guidate dagli specialisti del Museo del Balì. Musica e divertimento con il “Maestro Ema con la Magia della musica” e con “Renato lo Scienziato e Prof. Luca” di DNA Coccole Sonore. Orecchie drizzate per Riccardo Selci, cantautore che presenterà il suo inno alla città “Pesaro je t’aime” e per la “Talenti alla Biosfera” della scuola canto PianetaMusica di Davide Di Gregorio. A chiudere entrambe le serate sarà, dalle ore 23, lo show “Buona 1/2 Notte” targato Pesaro Village Kids.

Da non perdere anche le attività collocate in piazza del Popolo, come quelle del Centro Ittico Art Lab (laboratorio di pittura collettiva dalle 19 alle 21) e di Avis (laboratorio e attività ludiche di sensibilizzazione, dalle 20 alle 23 ). Dalle 20 alle 23, sarà possibile ammirare e interagire con la grande installazione di “38 Giochi di legno” recuperati dal passato dall’associazione Giardino dei colori, con i laboratori ludici di sensibilizzazione UNICEF; con i “test drive” di “Cerchiamo piloti” nella pista con macchine e jeep elettriche di DNA Coccole Sonore. Per tutti, l’amato Nonno Bolla, le truccabimbi e i trampolieri.

I musei della città proporranno le iniziative “Quisquilie in tasca: il nostro patrimonio capitale” e l’apertura straordinaria serale, dalle 21 alle 23, di Musei Civici, Casa Rossini e Museo della Bicicletta.

Previsto il laboratorio per bambini venerdì e sabato dalle ore 21 alle 23 nella corte di Palazzo Mosca cheaccoglierà dettagli di opere del patrimonio della città pronte ad ‘andare in scena’ ed attivare ricerche, laboratori e mapping. Il laboratorio farà conoscere al meglio, divertendosi, il patrimonio culturale di Musei Civici, Casa Rossini e Museo della Bicicletta. Venerdì e sabato, dalle ore 18:30 alle 20, ai Musei Civici, ospiteranno l’intrattenimento e il laboratorio artistico a cura di Margherita Mazzoli, “Pesaro tutta da scoprire, guida curiosa della città” con quiz di gruppo e un laboratorio artistico per famiglie per costruire un libro tascabile di particolari inediti. Info: 0721 387541 – info@pesaromusei.it.

I giardini Craxi e piazzale Matteotti accoglieranno dalle 18 alle 23 un’area sportiva dedicata, a cura dell’ufficio Sport del Comune. Qui troveranno spazio: Forlani Performance Horses, la scuola di Equitazione Western presenterà, facendole provare, le attività del suo centro ippico; il Centro Ippico Val dell’Isauro, che darà l’opportunità di emozionarsi in sella ai pony; la Fattoria Linfa che con la sua azienda biologica accoglierà i piccini con animaletti e prodotti “su misura” di bambine e bambini. Un angolo peravvicinare e far conoscere il fantastico mondo dei cavalli e dei pony e per amare ancor più la natura.

Novità 2024, la partecipazione di Fileni a “La 1/2 Notte Bianca dei Bambini”; il brand sarà presente con una grande Food Area dedicata in piazzale Collenuccio in cui, ogni sera, sarà possibile trovare e gustare i prodotti delle linee Buoni&Veloci e Buoni&Bilanciati. Uno spazio perfetto anche per chi cerca prodotti Gluten Free. Stand di qualità anche in via San Francesco dove la cucina della tradizione sarà servita dalla Pro loco di Candelara.

In prima fila anche Pesaro 2024 che porterà a “La 1/2 Notte Bianca dei Bambini”, nella Corte Dario Fo e Franca Rame (Palazzo Mazzolari), i suoi soggetti attuatori, presenti con laboratori rappresentativi dei progetti realizzati per la Capitale italiana della cultura.

Venerdì 30 agosto, il CSV Marche Et (progetto di dossier Circol-azioni) sarà alla Mezzanotte, dalle 20 alle 23, con “Riciclo Riuso per la Natura operosa” percorsi ludici di educazione alla sostenibilità ambientale in collaborazione con le associazioni Rifiuti zero Marche e Lupus in Fabula. Umanesimo artificiale, per il progetto di Reali Meraviglie, presenterà dalle 19.30 alle 21, il “Laboratorio di Fabbricazione Digitale” per ricreare insieme ai bambini degli 8 ai 13 anni, il manifesto di Pesaro2024. I partecipanti esploreranno la magia della tecnologia con la penna e stampante 3D (prenotazione obbligatoria al 334.1826688).

I laboratori dei corsi di laurea in Design dell’Università degli Studi di San Marino (progetto “Bartolo: sedie in cammino”) saranno nella corte alle 19.30 e alle 21.30, per valorizzare la creatività e gli elementi del castagno in “Design Elementare – Costruire giocando”. Riù-Ludoteca del riuso di Pesaro dalle 18 alle 20.30 proporrà “Cera due volte: laboratorio di pittura con cera pressofusa” e altre iniziative.

Sabato 31 agosto, CSV Marche Etc (progetto Fuori Pista: Slow Tourism), dalle 20 alle 23, terrà “I racconti degli Alberi” percorsi narrativi con favole e fiabe scritte e lette con i partecipanti; in collaborazione con Coop. La Macina Terre Alte e Ass. Luoghi Comuni. Tornerà anche il sabato il laboratorio di design dell’Università degli Studi di San Marino, sempre alle ore 19.30 e 21.30; così come Riù-Ludoteca del riuso, nella corte dalle 18 alle 20.30 con il laboratorio di composizione grafica con filo nero su sfondo bianco “Punto filo e superficie”.

Sempre sabato ci si sposta fuori dal centro storico, per la “Notte alla Musicoteca dei Piccoli” al Giardino di Santa Maria (via Santa Maria delle Fabrecce, 29). I partecipanti scopriranno che alcuni strumenti si illuminano al buio durante una visita notturna nella Musicoteca dei Piccoli (progetto di dossier di Pesaro 2024). A cura di LiberaMusica (progetto di dossier). Primo turno ingresso ore 21 (0-3 anni), secondo alle ore 22 (3-6 anni). Prenotazione obbligatoria: 351.8050692 – info@liberamusica.org.

Rientrano nel “pacchetto” Pesaro 2024 anche gli spettacoli itineranti di HangarFest(progetto di dossier Danzando memorie sul mare, laboratorio itinerante per bambini dai 6 anni accompagnati da un genitore. Gran finale alle 21 di sabato ai giardini della Biblioteca San Giovanni. Iscrizione obbligatoria al link: https://form.jotform.com/241904489016055.

Il vicino Museo Nazionale Rossini, propone due imperdibili appuntamenti (e l’apertura serale il sabato dalle 20 alle 23). Venerdì 30, alle 17, visita guidata “La Cenerentola di Rossini: una fiaba musicale da vivere” a cura della guida turistica Paolo Perugini che farà scoprire come il piccolo Gioachino sia entrato nel mondo delle note musicali con una passeggiata per le sale. Età consigliata tra i 4 e gli 11 anni. Ingresso 5€ a bambino, genitore o accompagnatore gratuito. Prenotazione obbligatoria: T 0721 192 2156 – info@museonazionalerossini.it.

Sabato 31, alle 21, laboratorio “A tutto ritmo… con la musica di Rossini” ideato e tenuto da Enrica Sabatini che farà fare un’esperienza per scoprire e interagire con i capolavori del grande genio, giocando e “suonandoci su”. Età consigliata tra i 5 e gli 11 anni. Attività 10€ a bambino, genitore o accompagnatore gratuito (gli adulti non potranno stazionare nella sala del laboratorio). Prenotazione obbligatoria: T 0721 192 2156 – info@museonazionalerossini.it. Info: Museonazionalerossini.it

Bimbi pronti a imparare l’arte culinaria, in via Rossini 67, nel cortile di Palazzo Ratti, splendido spazio de “La 1/2 Notte Bianca dei Bambini”, che venerdì 30 dalle ore 18 alle 20, accoglierà il laboratorio “Pasta Lab” by Katj for Ratti Kids, un’occasione per mettere le “mani in pasta” e insegnare ai bambini la tradizionale lavorazione della pasta fresca; a cura di Katj e Ratti Kids.

“La 1/2 Notte Bianca dei Bambini” è un evento promosso dal Comune di Pesaro e organizzato da Confcommercio Marche Nord con il contributo di Camera di Commercio delle Marche; special partner: Alpitour, Bravo; main partner: BCC Banca di Pesaro, Scavolini, Intesa Sanpaolo, Gruppo Hera; partner: Fileni, Pesaro Village.