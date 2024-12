Pesaro, chiude la storica edicola Ferri in piazza del Popolo

PESARO – Un’altra edicola che chiude. Si abbassa la saracinesca della storica edicola Ferri in piazza del Popolo che da oltre 100 anni «è un punto di riferimento per l’informazione cittadina e per i residenti del centro storico. Un grande dispiacere dover salutare il titolare Davide Ferri che per questi ultimi 26 anni l’ha gestita con passione e dedizione assieme alla famiglia, e a cui va un ringraziamento speciale da parte di tutta la città», ha detto il sindaco Andrea Biancani.



L’illustre edicola chiuderà per fine anno «a meno che qualcuno non provi a rilevarla – ha aggiunto Biancani -, un invito che mi sento di fare ai cittadini pesaresi perché ritengo sia importante avere nella piazza Cuore della città, un punto di riferimento per l’informazione pubblica e per la cultura cittadina che passa soprattutto dai libri, giornali e dall’attualità. Sarebbe una perdita incredibile per tutti».

L’edicola in cessione senza mura è in una zona ad intenso passaggio pedonale. La licenza, oltre allo smercio di giornali, comprende la possibilità di vendere articoli da regalo e alimentari: «Dai souvenir per i turisti a snack e bibite rifrescanti – aggiunge il sindaco -, il margine c’è ma va sicuramente individuata una persona o una famiglia che abbia gli stimoli giusti per portare avanti l’attività. Non voglio entrare nelle questioni economiche – precisa – ma in un momento in cui trovare lavoro è sempre più complicato, mi rimane difficile accettare o pensare che in città non ci sia qualcuno che si sia fatto ancora avanti». Questo appello può sembrare particolare «ma le edicole hanno una funzione pubblica e sociale fondamentale. Mi auguro – conclude Biancani – in un epilogo positivo perché perderla definitivamente sarebbe davvero inaccettabile»