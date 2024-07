Pallavolo, Alice Degradi infortunata salta le Olimpiadi

VALLEFOGLIA – Bruttissima tegola per gli appassionati di pallavolo femminile e per i tifosi della Megabox Vallefoglia. La schiacciatrice Alice Degradi già selezionata nelle 12 dal CT Velasco nel quartetto delle schiacciatrici con l’altra biancoverde Giovannini, oltre a Sylla e Bosetti, si è infortunata in allenamento nella serata di mercoledì 10 luglio. Gli accertamenti medici effettuati nella giornata di ieri dallo staff azzurro hanno evidenziato il danno. In serata poi è arrivata la notizia ufficiale della società biancoverde. La nazionale ha dovuto già rinunciare ad Elena Pietrini anch’essa infortunata e operata alla spalla.

Queste le parole che la stessa giocatrice biancoverde ha voluto condividere sui social: «Cara Italia, è sempre stato il mio sogno rappresentarti alle olimpiadi, il sogno di ogni atleta e anche il mio. Ce l’avevamo quasi fatta. Ma questa è la vita. Farò il tifo per le mie compagne anche da lontano, e spero che realizzando il loro sogno realizzino anche il mio. La fortuna non è mai stata dalla mia parte ma col ca**o che mollo. Sto già lavorando per tornare in campo anche se non sarà veloce, ma tornerò, e continuerò a lottare per i miei sogni nel cassetto perché la strada è ancora lunga».

Il Direttore sportivo biancoverde Alessio Simone riferisce: «Alice ha subìto un infortunio al ginocchio, sono in corso esami approfonditi ma non è esclusa la necessità di un intervento chirurgico. Per lei è una grossa tegola è una ragazza che ha lavorato tantissimo per arrivare dove è arrivata e andare alle Olimpiadi era un traguardo strameritato per lei: le siamo tutti vicini con grande affetto. Quanto alla nostra squadra, si tratta di una perdita molto importante: ora faremo una serie di ragionamenti su come fare fronte ad un evento del genere». I tempi sono lunghi ed è probabile che la società debba tornare sul mercato per affiancare una 4’ schiacciatrice a Giovannini, Lee e Michieletto che restano a disposizione di coach Pistola.

La gravità dell’infortunio era apparsa fin da subito importante tanto che il CT Velasco aveva richiamato immediatamente le schiacciatrici Omoruyi e Nervini, quest’ultima fresca vincitrice del titolo europeo under 22.

Per Degradi tra le più in forma delle schiacciatrici azzurre, è una vera disdetta e un nuovo stop ad una carriera già condizionata da incidenti gravi come la rottura del legamento crociato anteriore in campionato il 24 novembre 2020 quando indossava la maglia di Cuneo e poi nel 2021 anche al menisco dello stesso ginocchio.