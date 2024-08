Ortopedia Pesaro scelta come reparto pilota in Italia per il trattamento delle fratture ossee

Utilizzate due innovative placche in acciaio amagnetico anatomiche studiate per migliorare il trattamento delle fratture del ginocchio

PESARO – Il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Pesaro scelto come reparto pilota in Italia per l’impianto della nuova linea di placche per il trattamento delle fratture ossee, sviluppata da un’importante azienda multinazionale americana, leader nel settore dei mezzi di sintesi e protesi ortopediche.

«La scelta come centro pilota per la distribuzione in esclusiva di queste soluzioni innovative non è casuale – spiega il direttore dell’Ast Pu Alberto Carelli – il reparto è infatti noto per l’elevato numero di interventi chirurgici eseguiti, e per la complessità dei casi trattati con risultati clinici di alto livello. La struttura è infatti il primo reparto nelle Marche per numero di interventi, ed è costantemente impegnato nel trattamento di fratture di elevata complessità come quelle che si verificano attorno alle protesi articolari, ormai sempre più frequenti».

«Per la prima volta in Italia abbiamo eseguito interventi con due innovative placche in acciaio amagnetico anatomiche studiate per migliorare il trattamento delle fratture del ginocchio e delle fratture che si verificano attorno alle protesi dell’anca – aggiunge il dottor Luca Memé, direttore del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Pesaro e Fano – la speciale conformazione anatomica di queste nuove soluzioni permette un trattamento più preciso e anatomico delle fratture, consentendo una mobilizzazione più rapida fin dai primi giorni post-intervento. Dotarsi di tecnologie all’avanguardia nel settore ortopedico garantisce la possibilità di offrire il massimo livello di trattamento ai pazienti. Il nostro team è composto da professionisti attenti alla cura del paziente ed alla continua formazione, ciascuno con i suoi ambiti di specializzazione, in modo tale da garantire il miglior trattamento possibile in ogni situazione. Questa collaborazione dimostra nuovamente che il nostro reparto si colloca ad un ottimo livello in Italia ed è in grado di fornire ai pazienti un livello trattamento di alta qualità».

«L’Ortopedia dell’Ospedale di Pesaro è un fiore all’occhiello della nostra sanità e un’eccellenza nel panorama nazionale grazie alla grande competenza e preparazione dei nostri professionisti – dichiara il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini – Stiamo investendo in maniera importante in tecnologie all’avanguardia per garantire ai cittadini marchigiani le migliori risposte».

I risultati di questo trattamento verranno presentati al prossimo congresso nazionale di ortopedia e traumatologia che si svolgerà ad ottobre a Riccione.