Monte Catria, una estate ‘Ad alta quota’: il programma

MONTECATRIA – ‘Ad alta quota’, è questo il titolo scelto per il programma estivo tutto da vivere nella splendida cornice del Monte Catria. Un calendario che propone esperienze outdoor per tutta la famiglia, all’insegna del divertimento, della musica, spiritualità, dello sport e dell’enogastronomia.

«Il Catria – spiegano i gestori degli impianti – è un comprensorio da godere tutto l’anno grazie ad un’offerta variegata, che spazia dallo sport alle tipicità. Per chi ama vivere esperienze ad alta quota, a stretto contatto con la natura, quella in arrivo sarà un’estate indimenticabile, dalle tante emozioni. Oltre al programma di eventi già in calendario, la nostra è la montagna ideale per molte attività all’aria aperta, dalla mountain bike al trekking, dal down hill al nordic walking. Insomma il luogo ideale per rigenerarsi e divertirsi!».

Dal 13 luglio al 9 settembre il comprensorio sarà aperto tutti i giorni. Si sale con la cabinovia da Frontone e in auto da Acquaviva di Cagli (unica strada).

Cinque gli eventi principali

Domenica 9 giugno il primo appuntamento. Dalle ore 10 il ‘Kinderland Party Ad Alta Quota’ per il decimo anniversario del parco giochi acrobatico in alta quota, unico nel suo genere in tutta la regione Marche.

L’area dedicata ai più piccoli garantisce attrattive per tutti i bambini con meno di sei anni. Offre: una parete d’arrampicata; due casette sugli alberi collegate tra loro; un salta salta; un canguro; un sentiero avventura senza imbrago. L’area Junior & Senior è la più avventurosa con percorsi fino ad 8 metri di altezza. Da provare il tubbyng: al momento il Kinderland Adventure Park è l’unico parco giochi della Marche che vanta questa attrazione! E’ una pista adrenalinica costruita con uno speciale materiale plastico ad alta scivolosità, un brevetto Neveplast leader nella costruzione di piste da sci sintetiche. E’ lungo 70 metri e, dopo una partenza mozzafiato presenta una curva parabolica divertentissima. Infine, emozioni assicurate con il Jump Big Air, per ragazzi e adulti.

Il Kinderland festeggerà i primi 10 anni di successi e lo farà con una super festa per i più piccoli e tutta la famiglia, con musica, animazione, truccabimbi, spettacoli di magia e tanto altro. Alle 16.30 poi il Nutella Party.

Due giornate ricche di iniziative quelle del 6 e 7 luglio con ‘Sul Monte, Dio è più vicino. Tra parole e musica incontriamo il Signore Ad Alta Quota‘, con possibilità di dormire in tenda o al rifugio Cotaline 1400. Tra gli appuntamenti, il sabato alle 22 camminata sotto le stelle tra parole e musica per la via della Misericordia con Don Francesco e il coro della Cappella Musicale del Duomo di Fano. La domenica la Santa Messa con il Vescovo presso la chiesa di San Pier Damiani e, per chi vuole, pranzo al rifugio.

Il 13 luglio ‘Bike Ride Experience Ad Alta Quota’: alle 10.30 l’inaugurazione della pista DH-Enduro Adrenaline. Una giornata all’insegna dello sport e della passione nella nuova pista rinata dopo l’alluvione. Nel pomeriggio drink musica, animazione, quindi la cena self-service.

‘Musica e alba solare Ad Alta Quota’ il week-end del 20 e 21 luglio. Il sabato pomeriggio concertone dalle ore 17 fino a sera con band locali, quindi la cena al rifugio. Nella Piana del Monte Acuto la possibilità di allestire le tende. Ci si risveglierà la domenica con musica soft e rilassante.

Infine, il 9 agosto ‘Cielo di stelle Ad Alta Quota’. Alle 19 open bar e musica jazz. Dopo la cena, escursione sotto il cielo stellato con gruppo do astrofili muniti di binocoli che illustreranno le costellazioni e i pianeti visibili dal Catria.

A completare l’offerta il buon mangiare, proposto dal Rifugio Monte Catria Cotaline 1400, dove è possibile degustare i piatti tipici della tradizionale locale o pernottare nelle sette camere presenti.