Misuratori di pressione per evitare rotture e perdite, Marche Multiservizi investe 4,6 milioni sulla rete idrica

PESARO – Una rete idrica nuova, più resistente e con meno perdite. Il progetto con cui Marche Multiservizi ha partecipato al bando PNRR, ottenendo un finanziamento di quasi 20 milioni di euro per un investimento complessivo di 27,5 milioni di euro, prevede oltre ad interventi di sostituzione e rinnovamento delle condotte anche interventi di distrettualizzazione delle reti. Più di 4,6 milioni di euro infatti sono destinati alla distrettualizzazione di ulteriori 945 km di rete idrica. La creazione dei distretti idrici, grazie all’installazione di misuratori di pressione e portata, consente, da un lato, di mantenere costante la pressione migliorando la resilienza della condotta e riducendo le rotture e, dall’altro, rende più facile l’individuazione di eventuali perdite.

Anche in questo caso, come per le nuove condotte, i cantieri per la distrettualizzazione delle reti sono diffusi in tutto il territorio provinciale (da Urbania a Lunano, fino a Colli al Metauro, Macerata Feltria, Belforte all’Isauro, Pesaro etc.) ed uno dei primi a partire è stato quello di Gabicce Mare.

«Un intervento fondamentale per efficientare la rete idrica di Gabicce Mare – spiega il direttore della funzione Ingegneria, Laboratorio e Sviluppo infrastrutture Simona Francolini – Agli attuali due distretti idrici, che si estendono per una lunghezza di 18 km, se ne aggiungeranno altri quattro per 25 km complessivi di rete distrettualizzata. In tutto il territorio provinciale andremo a distrettualizzare 945 km ulteriori di rete idrica con benefici importanti dal punto di vista infrastrutturale grazie alla riduzione delle rotture e al miglioramento dello stato di manutenzione delle nostre condotte e dal punto di vista ambientale con minori perdite d’acqua e una minore quantità di CO2 prodotta dai cantieri per le riparazioni».