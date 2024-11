Inquinamento, tornano le limitazioni alla circolazione nella zona Blu

PESARO – Inquinamento e polveri sottili, tornano le limitazioni invernali.

Il Comune fa sapere che sono in vigore, dal 1 Novembre 2024 e fino al 15 Aprile 2025, le nuove misure per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente – misure contingenti 2024/2025.

Nell’eventualità che le condizioni relative all’inquinamento atmosferico risultino particolarmente critiche, si adotteranno ulteriori misure integrative.

Misure relative alla limitazione della circolazione dei veicoli a motore: La misura viene attuata nell’area urbana di Pesaro denominata “Zona blu” delimitata da: “inizio Comune di Pesaro Strada Statale 16 Adriatica (località Fosso Sejore), Strada Panoramica Ardizio, Via Lombroso, Via Guerrini, Via Carloni, Via Pantano, Strada Pantano Castagni, Via Pertini, Via Bonini, Via A. Costa, linea ferroviaria FF.SS., fiume Foglia, mare”

La limitazione è in vigore dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30

Nei giorni e orari stabiliti non potranno circolare nella zona blu: Autoveicoli a motore diesel di omologazione ante Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3; Autoveicoli a motore a benzina di omologazione ante Euro, Euro 1; Motoveicoli con motore di omologazione ante Euro; Ciclomotori a motore termico di omologazione ante Euro;

Al fine di garantire l’attraversamento delle zone urbane sottoposte a limitazioni della circolazione stradale, dai divieti di circolazione all’interno della “Zona Blu” sono escluse: Strada Statale 16 Adriatica; Viale dei Partigiani nel tratto compreso tra la SS. 16 Adriatica e Viale Marconi; Viale Marconi nel tratto compreso tra Viale dei Partigiani e la SS. 16 Adriatica; Strada Panoramica Ardizio; Via Lombroso; Via Guerrini; Via Carloni; Via Pantano, tratto compreso tra Via Carloni e Strada Pantano Castagni; Strada Pantano Castagni; Via Pertini; Via Bonini; Via A. Costa.

Sono previste eccezioni e deroghe stabilite dalla stessa ordinanza.

Consulta l’ordinanza e l’area interessata

Nelle unità immobiliari dove è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, vige il divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, nonché di quelli a carbone fossile, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, che abbiano una classe di qualità inferiore alla classe 3 stelle, così come individuata dal D.M. 07/11/2017, n. 186, ossia che abbiano prestazioni emissive inferiori a quelle stabilite dalla tabella 1 di cui all’Allegato 1 del citato D.M.

E’ altresì fatto obbligo, nei generatori di calore funzionanti a pellet, di utilizzo di pellet certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17255-2:2014. Sono previste eccezioni per la cottura domestica dei cibi. La limitazione relativa al riscaldamento degli edifici si applica tutti i giorni della settimana, da lunedì a domenica, inclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono.

Consulta l’ordinanza

Misure per le attività produttive.

Tutte le attività produttive autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali. Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione è vietato utilizzare la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili.

Gli obblighi relativi alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole) si applicano tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi.