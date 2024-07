Gradara, torna l’appuntamento con l’Aperidisco

GRADARA – Il romantico borgo medievale di Gradara per i mercoledì di luglio si trasforma in una discoteca a cielo aperto con la musica di Radio Studio Più, dj set, vocalist e tanti piccoli grandi piaceri del palato.

Il prossimo appuntamento è per il 24 luglio, all’insegna della musica e i suoi ritmi e, novità dell’estate gradarese drink e finger food sulle tracce del territorio.

L’evento, curato dalla Proloco di Gradara e patrocinato da Riviera Banca, Camera di Commercio, Comune di Gradara e Ristoratori di Gradara, accende uno spot sulla straordinaria bellezza del Borgo nelle ore crepuscolari del tramonto, offrendo un evento dedicato ai giovani e non solo.

Per l’occasione saranno attivi, oltre alla postazione musicale del partner delle tre serate, Radio Studio Più, anche tutti i ristoranti ed i bar di Gradara che ogni mercoledì proporranno drink + finger food speciali dedicati all’evento estivo, al prezzo speciale di 10 Euro. La mappa dell’evento con l’indicazione dei locali aderenti all’iniziativa saranno reperibile nelle postazioni della Proloco. fissate rispettivamente alla Porta dell’Orologio e a Porta Nuova.

Per partecipare all’Aperidisco, occorrerà solo recarsi al locale scelto in mappa e ritirare il calice in materiale ecologico riciclabile brendizzato Aperidisco, indispensabile per godersi il proprio drink preferito, l’ingresso al Borgo resta libero.

Per le serate di Aperidisco, nelle vie del centro saranno allestite delle postazioni aperitivo Aperidisco per poter consumare i propri drink and food in pieno relax, ascoltando l’offerta musicale di Radio Studio Più, nostro partner collaudato in eventi musicali di successo, ultimo tra tutti la festa dello scorso capodanno. La nota straordinaria dell’evento, oltre alla musica travolgente, è la valorizzazione e promozione della cultura gastronomica del territorio, i ristoranti infatti prepareranno le loro delizie in versione finger food da accompagnare al drink preferito, in linea con l’obiettivo del progetto che mira alla valorizzazione della cultura marchigiano -romagnola.

Sarà possibile gustare piadina, focaccia, arrosticini, arancini e molto altro ancora. L’ Aperidisco è l’occasione speciale per salire dalla vicina costa adriatica alla collina su cui sorge il leggendario castello di Gradara e vedere i colori caldi e rarefatti della natura alla luce del crepuscolo, da un punto di vista unico e fantastico. Gustarsi un aperitivo in musica entro le mura di un castello medievale e svelare al gusto le prelibatezze da passeggio preparate dai nostri ristoranti non è da tutti. Grazie all’Aperidisco, Gradara diviene incanto in musica, oasi straordinaria di relax traversale, aperta a tutti. Tre momenti unici per scatenarsi al ritmo della diretta di Radio Studio Più. Non mancare! WWW.GRADARA.ORG