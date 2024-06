Pesaro Urbino, 20 reati denunciati al giorno e 158 arresti: il bilancio dei carabinieri nel giorno delle celebrazioni dell’Arma

PESARO – Venti reati denunciati al giorno in provincia di Pesaro, 158 arresti e quasi 2000 denunce.

L’Arma dei Carabinieri ha celebrato questa mattina – 5 giugno 2024 – la festa per i 210 anni della sua fondazione che, come ogni anno, cade nella data in cui, nel 1920, la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare, per la partecipazione dei Carabinieri alla Prima Guerra Mondiale.

La solenne ricorrenza è iniziata nella caserma di via Salvo d’Acquisto di Pesaro, dove il Colonnello Gianluigi Cirtoli, Comandante Provinciale, ha reso gli onori ai Caduti con la deposizione di una corona d’alloro sulla lapide in memoria della Medaglia d’Argento al Valore Militare – Carabiniere Robusto Antonelli (nato a Tavullia nel 1897) che, effettivo al 327° plotone mobilitato, cadde il 1° settembre 1917 a Gorizia, a soli vent’anni. Al Parco Miralfiore le celebrazioni alla presenza delle autorità.

L’occasione ha anche permesso di fornire alcuni dati statistici sull’attività dell’Arma, riferiti al periodo 1° maggio 2023 – 30 aprile 2024.

I Carabinieri del Comando Provinciale hanno garantito il pronto intervento, rispondendo a 10.842 richieste pervenute telefonicamente sull’utenza 112, con la gestione di 10.577 interventi operati dalle pattuglie impegnate nel controllo h24 dell’intero territorio della provincia di Pesaro e Urbino.

Nell’intera Provincia, sono stati 7.402 i reati denunciati per i quali ha proceduto l’Arma (pari all’83% degli 8.932 complessivamente commessi), con conseguenti 158 arresti e 1.995 persone denunciate in stato di libertà.

I reati predatori, quali furti e rapine, sono stati oggetto di un particolare impegno, perché – sia per le modalità di commissione implicitamente “invasive”, sia per la rilevanza statistica (rappresentano il 36% del totale di quelli commessi) – continuano ad essere quelli che più incidono negativamente sulla “sicurezza percepita”.

Su tale fronte, sono stati denunciati 237 autori di furto, di cui tratti in arresto 22; ed ancora, delle 51 rapine perpetrate, ne sono state scoperte 35, per le quali sono stati arrestati 15 soggetti.

La continua ed incisiva presenza di pattuglie sul territorio ha prodotto tangibili risultati con un cospicuo numero di persone e mezzi controllati (rispettivamente 89.812 e 62.614, sia con finalità di prevenzione dei reati in genere, che di sicurezza della circolazione stradale).

Costanti gli sforzi profusi dall’Arma pesarese nel contrasto dei reati riferibili alla violenza di genere. In questo settore è stato attivato il codice rosso in 152 occasioni; sono state 115 le denunce di maltrattamenti contro familiari o conviventi e 37 le denunce per atti persecutori. In 23 casi sono state denunciate anche lesioni aggravate. Per tali reati i Carabinieri hanno eseguito 4 misure cautelari degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, 30 divieti di avvicinamento alla persona offesa e 8 allontanamenti dalla casa familiare. Sono stati 22 gli arresti in flagranza di reato, fra cui 17 per violazione della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Da ricordare inoltre che il 15 marzo scorso, presso la Compagnia Carabinieri di Fano, è stata inaugurata “una stanza tutta per sé”, alla presenza della Presidente Nazionale Soroptimist Internazionale, Adriana Macchi, e della presidente del Club di Fano Maria Cleofe Contardi, che ha permesso di avere una stanza studiata per creare un ambiente ospitale e protetto, dove accogliere le vittime di violenza.

Parimenti incessante il sostegno e l’ausilio ai soggetti più fragili e, fra queste, in particolare gli anziani, bersaglio di truffe o furti con destrezza; per questi reati, oltre all’attività repressiva, i Carabinieri sono stati impegnati, su tutto il territorio provinciale, in incontri con gli anziani per informarli dei rischi di incorrere in truffe da parte di malintenzionati, che ne carpiscono la buona fede.

Anche sul fronte dei controlli sui luoghi di lavoro l’attenzione dei Carabinieri è costante. L’attività del Comando per la Tutela del Lavoro rivolge la sua attenzione a tutte le forme di sfruttamento del lavoro, con azioni specifiche di contrasto al collocamento illecito di manodopera, ed alla verifica delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel periodo in analisi il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pesaro ha eseguito un totale di 134 ispezioni, che hanno permesso di rilevare 310 infrazioni, con sanzioni amministrative contestate per un importo complessivo di circa 450mila euro. Le persone deferite all’Autorità Giudiziaria sono state 27, mentre 8 sono stati gli arresti.

A tutto ciò, va aggiunta l’attività svolta dai Carabinieri Forestali nella provincia di Pesaro e Urbino nei tre ambiti principali di competenza: l’uso del territorio per attività produttive, l’uso per attività non produttive o ricreative e gli illeciti contro il patrimonio e contro l’ambiente compresi gli incendi. Nello specifico, a tutela del territorio sono stati svolti 11.285 controlli, con 166 illeciti amministrativi contestati (sanzionati per un importo complessivo di circa 30mila euro) e 2 persone deferite; relativamente alla tutela della flora e fauna, sono stati svolti 7.770 controlli, con 190 illeciti amministrativi contestati (sanzionati per un importo complessivo di circa 52mila euro) e 10 illeciti penali rilevati. Con riferimento agli incendi, sono state effettuate verifiche su 13 episodi, 397 controlli eseguiti, rilevati 9 illeciti amministrativi, per un importo di 1.700 euro e con il deferimento di 4 persone. Con riferimento al settore delle discariche e dei rifiuti, sono stati effettuati 1.036 controlli, con 43 illeciti amministrativi contestati (sanzionati per un importo complessivo di circa 66mila euro) e 23 illeciti penali rilevati. Nel settore inquinamenti sono stati svolti 73 controlli, con 6 illeciti amministrativi contestati (sanzionati per un importo complessivo di circa 13mila euro) e 1 illecito penale rilevato.

Presenti anche tre scolaresche, con bambini della scuola primaria Alberto Manzi e dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Gaudiano” di Pesaro e della Scuola materna “Quadrifoglio” di Fano. I bambini si sono esibiti in breve brano suonato con il flauto ed hanno letto dei pensieri sulla legalità e sulla figura del Carabiniere, che hanno commosso i presenti.