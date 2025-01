PESARO – Stangata sulle bollette idriche, dopo le polemiche e le potreste di piazza il Comune, in accordo con Marche Multiservizi, stanzia 80mila euro per sostenere le famiglie più fragili nel pagamento delle bollette dell’acqua. Soldi che si aggiungono ai circa 300mila previsti dal bonus sociale idrico che aiuterà oltre 3mila famiglie pesaresi.

Lo annuncia il sindaco Andrea Biancani che interviene anche sugli utili dell’azienda: «L’acqua è un bene pubblico, non ha un costo in sé, quello che si paga in bolletta sono le spese per la distribuzione e non è certamente il servizio idrico quello che garantisce gli utili a MMS. I rincari in bolletta dell’8% per il nostro territorio sono stati indicati da Arera (l’Autorità nazionale) – così come fatto per tutta Italia – e servono a coprire gli aumenti dei costi che il gestore deve sostenere per portare l’acqua nelle case e nelle imprese della città: ad esempio la corrente per far funzionare gli impianti, la benzina dei veicoli che spostano le cisterne, l’aumento dei contratti collettivi dei dipendenti, le spese delle manutenzioni e degli efficientamenti delle reti. Investimenti necessari a garantire la distribuzione puntuale e la qualità dell’acqua stessa».

Nel presentare l’intervento economico dell’Amministrazione il primo cittadino spiega: «Nei prossimi giorni insieme a tecnici e giunta, stabiliremo i criteri per individuare i destinatari del bonus da 80mila euro. Ci rivolgeremo alle famiglie più fragili, che supporteremo nel pagamento della bolletta e che terremo informate tramite i canali istituzionali del Comune e i mezzi di comunicazione, sull’uscita del bando». Il sindaco Biancani ricorda anche che «l’aiuto si sommerà al bonus sociale idrico di Arera di circa 300mila euro destinato a circa 3000 utenze». Tale bonus nel 2024, ha consentito a oltre 11mila famiglie nel territorio provinciale di usufruire di 870.000 euro di “sconti” applicati direttamente in bolletta.

«Sicuramente è spiacevole aumentare le tariffe in questo momento storico in cui le famiglie (come il Comune, che subisce anch’esso i tagli dei trasferimenti dal Governo e dalla Regione) sono in difficoltà – sottolinea Biancani –. Ricordo però che l’acqua è un bene pubblico, che non viene acquistato dai fornitori dei servizi. Gli aumenti che questi possono applicare – indicati, ripeto, da Arera – servono solo a coprire i rincari delle materie prime e questo porta, inevitabilmente, a maggiori costi per garantire i servizi. Per fare un esempio basti pensare che per sostituire 1 km di rete idrica nel 2021 occorrevano 100.000 euro, oggi ne servono 160.000 euro».

Biancani aggiunge inoltre che, gli utili di Marche Multiservizi «derivano dalla fornitura di servizi a mercato. Abbiamo la fortuna di avere un’azienda partecipata sana (a differenza di tante che oggi sono in bancarotta a causa di una cattiva gestione dei bilanci pur applicando, a volte, anche tariffe più alte). I suoi utili sono necessari al Comune di Pesaro per fornire servizi essenziali ai cittadini: educativi, sociali, culturali. Chi chiede di usare gli utili per diminuire le bollette, deve anche indicare da quale servizio tagliare. Altrimenti è facile fare proposte senza dare soluzioni concrete. In questi ultimi mesi stiamo cercando di ridurre al minimo le spese perché sappiamo che è necessario non tagliare sui servizi».

Il sindaco tiene poi a far chiarezza sulle modalità di calcolo e individuazione delle tariffe: «L’Autorità nazionale (Arera) stabilisce i criteri ed i metodi di calcolo e di applicazione delle tariffe per l’acqua. L’Autorità d’ambito locale (Aato), che è l’assemblea di tutti i sindaci della provincia, applicando i criteri definiti da Arera definisce le tariffe. Le regole di Arera sono le stesse in tutto il territorio nazionale e che non c’è alcuna differenza tra gestore a capitale pubblico, gestore a capitale privato e gestore a capitale misto».

Poi sul +8% Biancani precisa: «L’Aato ha approvato l’aumento delle tariffe del servizio idrico dell’intera annualità 2024 solo lo scorso 25 ottobre. Nel conguaglio di quest’anno i cittadini si sono ritrovati a pagare gli aumenti dell’8% arretrati (riferiti ai primi 10 mesi del 2024, da gennaio a ottobre prima che entrassero in bolletta)». I cosiddetti ‘rincari retroattivi’ non saranno quindi riproposti, «Non ci saranno altre ‘sorprese’, anche perché le tariffe approvate da Aato sono fissate anche per il 2025» rassicura il sindaco.

E dei casi di aumenti più “eclatanti” riportati anche dalla stampa, il sindaco dice: «Sono la conseguenza dei maggiori consumi rilevati. Nel 2024 si è registrato un incremento medio dei volumi del 7% rispetto al 2023» poi lancia l‘appello: «Dobbiamo capire che l’acqua non è un bene infinito, è sempre più prezioso e destinato ad esaurirsi se non modifichiamo le nostre abitudini».