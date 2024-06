Basket B2, l’Italservice Loreto Pesaro vince gara2 contro la Virtus Ragusa e pareggia la serie

PESARO – C’è ancora vita in quel di Pesaro, c’è ancora l’Italservice Loreto.

Nella partita andata in scena ieri sera (16 maggio) al PalaMegabox, i gialloblu

di coach Stefano Foglietti sono riusciti ad imporsi 89-79 nello spareggio

promozione contro la Virtus Ragusa, perdente della finale playoff della

Conference Sud.

Grazie a questo successo, i rossiniani sono riusciti a portare tutto il

discorso legato alla conquista del pass per il balzo di categoria in Serie B

nazionale a gara3. A brillare in questo secondo atto è stato, senza troppi dubbi,

un Maruca in stato di grazia abile nel firmare ben 23 punti all’interno dei

quattro quarti. Dall’altra parte per i siciliani, invece, non è bastato il

tandem Gaetano-Brown, capaci di mettere a referto 50 punti complessivi, per

contenere l’impeto timbrato Italservice.

DATE E REGOLAMENTO – Si gioca al meglio delle tre. Grazie a

questa vittoria dell’Italservice Loreto Pesaro, la prossima sfida sarà decisiva

per decretare chi otterrà il pass per il balzo di categoria. Al PalaPadua di

Ragusa, gara3 è in programma giovedì 20 giugno alle 20.30. Per chi riuscirà ad

avere la meglio, in palio c’è l’accesso alla prossima Serie B nazionale.

ITALSERVICE LORETO PESARO – VIRTUS RAGUSA 89-79

ITALSERVICE LORETO PESARO: Rupil 3,

Lovisotto 7,Cevolini ne, Battisti 11, Cipriani 7, Monterisi ne, Maruca 23,

Tombari ne, Tognacci 4, Broglia 9, Martinez 12, Casoni 13. All. Foglietti

VIRTUS RAGUSA: Brown 24, Piscetta 3,

Epifani 3, Cioppa 1, Simon 7, Tumino ne, Vavoli 12, Sorrentino 3, Gaetano 26,

Mirabella ne, Calvi ne, Ianelli 0. All. Recupido

Parziali: 28-24, 26-19, 15-16, 20-20

Progressivi: 28-24, 54-43, 69-67