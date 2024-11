UniMc a Tokyo: il Rettore John McCourt alla Conferenza Internazionale IAU

MACERATA – Il rettore John McCourt ha rappresentato l’Università di Macerata alla International Conference della International Association of Universities presso la Sophia University di Tokyo. L’evento, che ha riunito oltre 350 partecipanti e 100 rettori da più di 80 Paesi, si è focalizzato sul ruolo degli atenei in un mondo in cambiamento, offrendo un’importante occasione di confronto su come le università possano affrontare le sfide globali e preservare i propri valori fondamentali. La partecipazione di UniMc a questo appuntamento strategico rafforza il ruolo dell’Ateneo nella rete accademica internazionale, valorizzando le opportunità di collaborazione offerte dall’accordo già in corso con la Sophia University. Il rettore ha inoltre completato con successo il prestigioso Iau Executive Leadership Programme, un percorso formativo innovativo che ha coinvolto leader accademici di 12 istituzioni in tutto il mondo. Il programma ha approfondito temi cruciali come la sostenibilità, la governance responsabile e il ruolo delle università nell’affrontare le trasformazioni globali, promuovendo un approccio condiviso alla leadership nel settore dell’istruzione superiore.

Il rettore John Mc Court con Patrick Deane, vice Presidente dell’IAU e rettore della Queen’s University, Canada

«Partecipare a eventi di questa portata è modo per far conoscere la nostra università in giro per il mondo – commenta Mc Court – e per portare il nostro contributo al dialogo internazionale su questioni cruciali per il futuro dell’istruzione superiore. La possibilità di confrontarsi con leader accademici da tutto il mondo è fondamentale per continuare a crescere come Ateneo e per sviluppare nuove idee e collaborazioni che arricchiscano il nostro approccio alla formazione e alla ricerca».

L’occasione ha consentito al rettore e alla delegata all’internazionalizzazione Benedetta Barbisan, di avere una serie di incontri con diversi altri rettori di Corea, Germania, Ruanda, Kenya e Giappone, con i quali discutere possibili collaborazioni per ulteriori possibilità di scambio e mobilità.