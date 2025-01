MONTE SAN GIUSTO – Conoscere divertendosi attraverso i cartoons, sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura del non spreco dell’acqua ma anche spiegare come avviene il ciclo dell’acqua e come arriva nelle case dei cittadini. Ecco gli obiettivi del progetto “Tennacola incontra le scuole” format itinerante voluto dalla governance dell’azienda che gestisce il servizio idrico integrato in 27 comuni presenti nel territorio dell’ATO. n.4, tra provincia di Macerata e di Fermo, garantendo la distribuzione della preziosa risorsa.

La prima tappa a Monte San Giusto organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale ha consentito di fornire ad oltre 500 giovanissimi di 26 classi dell’ICS “Lorenzo Lotto” tra scuola primaria e secondaria di primo grado, utili informazioni che integrano quanto già appreso durante le lezioni e reso molto chiaro e diretto non solo dai cartoons che descrivono in maniera giocosa le avventure del Tennacola Team, ma anche dai docenti e ricercatori del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università Politecnica delle Marche, gli scienziati dell’acqua, l’importanza di porre in essere comportamenti virtuosi per tutelare e preservare questo oro blu.

«Il nostro obiettivo – ha detto Leonardo Apolloni membro del CdA di Tennacola – è di contribuire alla creazione di una coscienza critica in questi giovanissimi sensibilizzandoli, accanto alle nozioni che apprendono in classe, su temi e su problematiche che non possono essere sottovalutate». In questo progetto Tennacola ha già ricevuto l’attenzione e il gradimento di alcune amministrazioni comunali ad intercedere presso i dirigenti scolastici per organizzare degli incontri periodici per i propri studenti.

«Siamo lieti che questo format con le scuole sia partito proprio da Monte San Giusto – ha detto la vicesindaca Simona Scopetta – e riteniamo che il progetto ideato da Tennacola sia un’ottima occasione formativa non solo per gli studenti ma anche per le loro famiglie alle quali giungerà il racconto dei propri figli». Alessandra Albucci, dirigente scolastica dell’ICS “Lorenzo Lotto” ha confermato la bontà dell’occasione coerente con le nozioni già fornite in classe. «Siamo stati lieti di partecipare a questa iniziativa che riteniamo utile nel percorso formativo degli studenti – ha detto – su un tema nei confronti del quale siamo molto attivi, persuasi che tutti debbano fare la propria parte e sulla capacità dei giovanissimi di coinvolgere le proprie famiglie».

L’occasione è stata anche utile per ribadire la qualità dell’acqua erogata. «L’acqua di Tennacola è buonissima, è oligominerale, proviene da sorgenti montane ed è controllata in maniera attenta e puntuale per garantire standard qualitativi elevatissimi – ha concluso il direttore Giovanni Mattiozzi – con l’auspicio che sempre più famiglie scelgano l’acqua del rubinetto preferendola a quella nelle bottiglie di plastica che, per altro, è più costosa e la cui plastica contribuisce ad inquinare il pianeta».