Jesi: furto alla scuola primaria Garibaldi, via computer e denaro

Ignoti hanno portato via due computer e denaro contante. E' il secondo furto in un mese, la rabbia del dirigente scolastico Massimo Fabrizi

JESI – Ignobile furto commesso sabato notte scorso alla scuola primaria Garibaldi, in via San Giuseppe. I malviventi hanno portato via computer e denaro. Grande l’amarezza del dirigente dell’istituto comprensivo Federico II, Massimo Fabrizi. «Rubare in una scuola è come rubare in chiesa, perché la scuola è un luogo sacro».

Il furto è stato messo a segno sabato, ma il personale Ata in servizio si è accorto solo lunedì mattina, andando a sistemare le aule. Presumibilmente i banditi sono entrati dall’ingresso principale, forzando appena il maniglione antipanico. Si sono introdotti in due aule e hanno forzato due distributori di bevande e alimenti, che si trovano al pianterreno. Si sono serviti presumibilmente di un trapano per poi asportare il contenuto (l’incasso di un mese in monetine, circa 200-300 euro).

Sono stati anche presi due computer da due aule diverse, dove era anche custodito del denaro (85 euro) lasciato in un cassetto della cattedra in attesa di essere depositato. Doveva servire per i pulmini per le uscite didattiche. Il dirigente ha allertato i Carabinieri, che sono intervenuti per il sopralluogo. Poi, è stata formalizzata la denuncia di furto aggravato contro ignoti.

«Non abbiamo le telecamere purtroppo – spiega il dirigente scolastico – poiché l’impianto di allarme non è funzionante. Ho chiesto che venga ripristinato al più presto, così come ho chiesto più illuminazione sul retro della scuola che si affaccia sulla palestra. Questo per noi è il secondo episodio in un mese. L’altro sempre nel weekend, stesse modalità e stessi distributori. Solo che la volta scorsa ne avevano scassinato solo uno, ma usando una leva di metallo».

Il professor Massimo Fabrizi è arrabbiato e amareggiato. E’ un colpo al cuore per lui che si dedica alla scuola con tutto se stesso, lavorando su integrazione e promozione della cultura a 360 gradi in un istituto comprensivo che ha la più alta incidenza di ragazzini stranieri della città. E lo fa con ottimi risultati. «Sono arrabbiato, triste e dispiaciuto che vengano a rubare in una scuola, oltretutto frequentata da ragazzini con famiglie in difficoltà – conclude – è una vigliaccata, come rubare in una chiesa, perché anche una scuola è un luogo sacro. Rubare ai bambini e portare via risorse ai minori e alle persone fragili è da vigliacchi». Le indagini sono in corso.