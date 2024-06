Macerata, il questore Patruno incontra la delegazione della locale Anps

MACERATA – Questa mattina in questura a Macerata una folta delegazione della Sezione Anps di Macerata (Associazione nazionale Polizia di Stato), con il presidente Giorgio Iacobone e il presidente della sezione di Civitanova Tommaso Galeone, ha incontrato il questore della provincia di Macerata, Gianpaolo Patruno.

Il presidente ha formulato al questore l’augurio di buon lavoro sottolineando il compiacimento per la sua nomina in considerazione degli importanti incarichi che ha ricoperto nel corso della sua carriera, specie nell’ambito investigativo, in uffici come la Dia. «In una provincia come quella di Macerata dove sono presenti investimenti rilevanti, sicuramente la sua esperienza potrà essere molto importante contro le infiltrazioni della malavita organizzata», ha evidenziato Iacobone. Il questore Patruno, dal canto suo, ha auspicato una stretta collaborazione in particolare ora che sembrano aprirsi spiragli per consentire ai soci Anps di offrire un efficace contributo a beneficio della sicurezza.

All’incontro erano presenti i soci della Sezione di Macerata (da sinistra nella foto): Veros Bartoloni, coordinatore Guardie venatorie volontarie, Franco Subiaco per tanti anni capo di Gabinetto, Pietro Sichetti protagonista della Squadra Mobile degli anni ’80, Giuseppe Vallesi, da giovane componente dei Falchi della Squadra Mobile di Napoli, Mauro Sanità, da poco in pensione, Lanfranco Pecorari degli Stabilimenti di Senigallia, Marco Marconi responsabile del costituendo gruppo di Recanati, Roberta Lamonaca fino a poco tempo fa addetta all’istruttoria per la cittadinanza, (al centro il questore Patruno con il capo di Gabinetto Maria Nicoletta Pascucci), Enzo Andrenelli, congedato, ha ricoperto l’incarico di comandante della polizia locale e Graziano Bocci vice presidente ah honorem della Sezione.