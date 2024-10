Macerata: lite tra automobilisti per la precedenza, pugno all’agente di Polizia Locale intervenuto a fermarli

Qualche giorno fa una pattuglia impegnata nel servizio di controllo alle scuole, è dovuta intervenire a causa di un litigio in un parcheggio, l’aggressore denunciato a piede libero. Corso di formazione per la Polizia Locale

MACERATA – In questo periodo gli agenti della Polizia locale di Macerata sono impegnati in un corso di formazione sulla gestione situazionale condotto da personale qualificato della Mastery Program.

Il corso, che si tiene sia in ambienti chiusi che aperti in modo da rappresentare diversi contesti di azione, riguarda la sicurezza del personale e in particolar modo si incentra sulla comunicazione.

«Due tematiche importanti soprattutto per quegli agenti che sono impegnati quotidianamente in attività di controllo su strada, anche in orario notturno – commenta l’assessore alla Sicurezza Paolo Renna -. La Polizia locale è occupata in un settore che richiede un costante aumento di competenze e per questo è importante investire sulla formazione del personale per prepararlo ad affrontare le diverse situazioni che potrebbero verificarsi nello svolgimento delle loro mansioni. La formazione è indispensabile anche al fine di far rispettare le norme e allo stesso tempo per garantire diritti e incolumità nei confronti di chi si agisce».

«Il corso di formazione ha cadenza settimanale in modo che chi lo frequenta ha il tempo necessario per interiorizzare le tecniche e le attività da compiere ed essere pronti a fronteggiare e risolvere nel migliore dei modi situazioni di un certo tipo» interviene il Comandante Danilo Doria.

Situazione come quella che si è verificata qualche giorno fa, quando una pattuglia impegnata nel servizio di controllo alle scuole, è dovuta intervenire a causa di un litigio tra due automobilisti per una mancata precedenza in un parcheggio. Un agente, per evitare che arrivassero alle mani, è intervenuto per separare i due e invece ha avuto la peggio essendo stato aggredito ricevendo un pugno che gli ha causato lesioni guaribili in 30 giorni. L’aggressore è stato condotto in Comando e denunciato a piede libero.