Macerata, contenimento tributi e tutela famiglie in difficoltà: ecco il bilancio 2024 dell’assessore Caldarelli

MACERATA – Adeguamento al nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale comunale, attenzione al contenimento dei tributi per non gravare sulle famiglie maceratesi e lavoro mirato per individuare sempre nuove modalità di esenzione per i soggetti e i nuclei che ne hanno maggiore necessità e promozione di iniziative per i giovani. Sono questi i punti cardine del lavoro portato avanti dall’assessore ai Servizi Amministrativi, Demografici, Tributi, Personale e Politiche Giovanili Marco Caldarelli che ha tracciato un bilancio del 2024.

«Ci stiamo lentamente avvicinando alla fine di questo mandato consiliare consci di quanto è stato fatto e di quanto ci sarà ancora da fare, con la serenità di chi è stato in grado di accettare le sfide della contemporaneità, con la consapevolezza di aver potuto far conto su una struttura amministrativa di livello elevatissimo, entusiasta e consapevole del proprio ruolo in una Città capoluogo di provincia, che non posso fare a meno di ringraziare», ha commentato l’assessore Caldarelli.

Nel 2024 è stato concluso il percorso per la richiesta di certificazione di “Comune Amico della Famiglia”, un iter che attesta che Macerata è ormai una città a misura di famiglia, con la predisposizione di servizi e attività mirati. La certificazione permetterà alla città di entrare in una rete di comuni che, a livello nazionale e attraverso confronti e scambi reciproci di esperienze, idee e progetti, promuovono politiche per aumentare la qualità del benessere della famiglia.

In merito alla delega al Personale, nel 2024 è stato rivisto il Regolamento del Personale che è stato adeguato al Nuovo Contratto Collettivo Nazionale ed è stata predisposta la bozza di riorganizzazione del personale che sarà valutata nel 2025. È stato poi promosso e realizzato il corso di formazione specifico sulla leadership per funzionari EQ e dirigenti e si è proceduto alla ridefinizione dei profili professionali dell’Ente. È stato, infine, regolamentato l’accesso al pubblico impiego per adeguamento alle Disposizioni relative al Decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023 numero 82.

L’Assessorato ha promosso la terza edizione del festival “De-Sidera. A proposito di stelle”, un percorso culturale di conoscenza e di riflessione, un’iniziativa aperta e trasversale in cui si parla di letteratura, poesia, saggistica e musica. “Il labirinto, lo specchio, l’eroe” è stato il tema scelto per quest’anno e per il 2025 e che si sta sviluppando con una serie di appuntamenti. Macerata ha ospitato, il 19 dicembre, il saggista Gregorio Vivaldelli mentre il 15 gennaio sarà la volta di Don Juliàn Carron presentato dal professore Hermas Ercoli. A seguire, il 18 marzo, Macerata avrà il piacere di ospitare il Umberto Galimberti, il 19 marzo sarà la volta di Guido Garufi e Filippo Davoli per terminare la serie di eventi il 20 marzo con Gianluigi Paragone.

In collaborazione con l’Università di Macerata, l’Assessorato ha organizzato e gestito la seconda edizione della Scuola di Sussidiarietà rivolta ai dipendenti degli enti pubblici e del terzo settore; si sono svolti, complessivamente, quattro incontri e sono stati rilasciati 53 attestati di frequenza. Il progetto permette di offrire conoscenze e strumenti di progettazione, organizzazione e gestione dei principali servizi pubblici attingendo alle grandi potenzialità della cultura sussidiaria.

Sul fronte della delega ai Tributi, è stato potenziato l’intervento tributario a favore dei soggetti economicamente più deboli e delle famiglie, confermando e introducendo nuove fattispecie di riduzioni come a esempio la riduzione per famiglie con quattro o più figli, il bonus bebè e la riduzione per famiglie con figli studenti fuorisede. Anche a livello di utenze non domestiche è stata introdotta la riduzione significativa del 50% per attività avviate o trasferite nel territorio comunale nell’anno 2024 mentre per quanto riguarda le aliquote dell’Imposta Municipale Unica (IMU), queste sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente.

Per quanto riguarda la delega ai Servizi Demografici, nel 2024 sono stati migliorati il protocollo di concessione delle carte d’identità elettronica e i tempi di risposta del servizio.

Sul fronte delle Politiche Giovanili è stata organizzata la Festa dell’Europa che ha lo scopo, coinvolgendo scuole e cittadinanza, di aumentare la conoscenza delle varie culture che compongono questo continente così ricco di tradizioni, prodotti, musica, costumi, paesaggi e patrimonio culturale. Sono stati organizzati gli “Aperitivi Europei” che ogni anno coinvolgono numerosi bar e ristoranti della città che propongono piatti tipici di un paese europeo. All’edizione 2024 hanno aderito 73 tra bar e ristoranti e sono state 1.184 le persone che hanno partecipato al contest votando il locale preferito. Hanno aderito, invece, al progetto “L’Europa per me” 8 istituti scolastici per un totale di 37 classi e circa 700 studenti coinvolti (hanno partecipato alle attività anche 10 dottorandi Unimc). L’Assessorato segue, inoltre, i progetti del Servizio Civile Universale e del Servizio Civile Digitale che hanno coinvolto, complessivamente, nel 2024, oltre 250 operatori volontari in vari progetti.