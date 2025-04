Asili estivi Pesaro, prolungati gli orari: ecco i servizi del Comune

PESARO – Asili estivi, prolungato fino almeno alle 16 l’orario pomeridiano dei plessi coinvolti. Ci saranno 80 bambine e bambini dell’infanzia che vi accederanno per la prima volta e sono previsti 20 posti in più per la fascia 3-6 anni.



Il Comune ha anche confermato le tariffe 2024, così come i fondi per chi opta per i centri convenzionati. E’ stata rinnovata la copertura sulla disabilità che, anche per questa stagione, sarà di 5 settimane. Il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Politiche educative Camilla Murgia presentano le conferme e le novità «che ancora una volta garantiscono la proposta di qualità e “su misura” delle famiglie, al di là delle chiacchiere, elaborata dal Comune di Pesaro per i servizi educativi estivi 2025».

«Scelte – spiegano Biancani e Murgia – che muovono dal voler dare una risposta alle sollecitazioni delle famiglie». A partire dall’orario pomeridiano, «Abbiamo potenziato questo servizio, aumentando i plessi dell’offerta estiva che saranno aperti o fino alle 16 o fino alle 16.45, che si aggiungono a quelli aperti fino alle 18.15. Diamo così seguito alle criticità presentate dai parenti dei piccoli iscritti nel conciliare i tempi vita/lavoro».

Il sindaco parla di «Uno sforzo importante che, come amministrazione, facciamo per rinnovare un bellissimo servizio per i piccoli che potranno continuare a “crescere” nelle strutture comunali per altre 4 settimane nel mese di luglio. È uno sforzo che facciamo anche e, soprattutto, per le famiglie a cui diamo una risposta concreta e rapida ottimizzando le nostre risorse». Biancani sottolinea che «continuiamo a investire sulle politiche educative. In questi mesi abbiamo cercato di rivedere il modello, aggiornarlo per raggiungere il nostro obiettivo: tenere insieme sia la qualità del servizio, sia la capacità di dare risposte “attuali” alle necessità della comunità pesarese. È anche grazie a questo approccio che, già dall’anno scolastico 2025/2026, riusciremo ad aumentare di 40 unità, i posti nei nidi comunali. Una riposta importate che riusciamo a dare alle famiglie e che ci spinge a proseguire in questa direzione».

NIDI (0-3 anni) e SEZIONE PRIMAVERA (2-3 anni)

Bambine e bambini dagli 0 ai 3 anni saranno accolti, per 4 settimane, a luglio nei 7 nidi comunali per cui l’amministrazione ha previsto l’apertura estiva. L’apertura garantirà l’accesso a 272 alunne e alunni. Quasi la totalità degli stessi (251) potrà usufruire dell’orario pomeridiano, fino alle 16.45. Nello stesso mese, sarà attivata anche la sezione 2-3 anni “Primavera”, per 35 bambini che frequentano le quattro “sezioni 2-3 anni” comunali durante l’anno. Anche in questo caso, le attività sono previste con orario pomeridiano (fino alle ore 16.00).

SCUOLA DELL’INFANZIA (3-6 anni)

Sono 8 i plessi scolastici attivati nelle 4 settimane di luglio per la fascia d’età 3-6 anni: per dare una capacità ricettiva complessiva di 530 posti (+20 rispetto allo scorso anno) di cui 420 (+80 rispetto allo scorso anno) con servizio pomeridiano (300 iscritti fino alle ore 16; 120 fino alle 18.15). Con la delibera, la giunta Biancani ha anche rinnovato l’approvazione dei criteri per la composizione della graduatoria dei servizi 0-6 anni; gli stessi specificano che il termine per la rinuncia alla sede alternativa assegnata per il centro estivo 3-6 anni, è fissata a 5 giorni dal termine di pubblicazione della graduatoria.

FONDI CENTRI ESTIVI CONVENZIONATI

Confermato inoltre il fondo da 86mila euro per le famiglie che optano per i centri estivi privati e convenzionati con l’Amministrazione (che anche nel 2024 hanno risposto a tutte le richieste pervenute) per bambini e ragazzi tra i 3 e i 14 anni. «Permetterà alle famiglie di scegliere se iscrivere nelle nostre scuole o far frequentare ai propri figli una delle numerose e variegate strutture convenzionate con il Comune che siamo felici di avere» aggiungono Biancani e Murgia.

SOSTEGNO EDUCATIVO E ASSISTENZIALE

Un’altra importante risposta per le famiglie, verrà data con il sostegno educativo e assistenziale che, «per l’estate 2025 si conferma pari a quella dello scorso anno, cioè di 5 settimane. È un servizio che svolge un’azione inclusiva fondamentale per tutte e tutti i bambini e ragazzi. L’estensione a 25 giornate garantisce un sostegno prezioso per le famiglie e i più fragili, soprattutto in un periodo, come quello estivo, in cui si modificano i ritmi e le necessità lavorative e sociali della nostra comunità». I fondi sono destinati alle famiglie di bambini/ragazzi 3-14 anni con base del valore ISEE 2024 non superiore a 25.000€. Le novità per la stagione alle porte ufficializzate dal Comune, «confermano ancora una volta l’attenzione rivolta ai servizi educativi che dà l’amministrazione e la professionalità del personale educativo e non solo che li compone» dicono sindaco e assessora nel concludere ricordando che l’apertura delle domande è prevista entro Pasqua. Informazioni e aggiornamenti si possono trovare nell’area tematica Servizi educativi del sito del Comune di Pesaro.