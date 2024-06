Macerata, rissa in via Pallotta: denunciata un’intera famiglia di albanesi e tre tunisini

L'aggressione è avvenuta ieri (9 giugno) poco prima delle 21.30 in via Pallotta all'angolo con via Domenico Rossi. Nel corso della colluttazione sono state usate anche bottiglie. Danni al portone di un'abitazione

MACERATA – È di sette persone denunciate il bilancio della violenta rissa scoppiata ieri sera (9 giugno) a Macerata in via Pallotta: un’intera famiglia di albanesi composta da quattro persone e tre tunisini. Lo scontro nato per futili motivi è scoppiato poco prima delle 21.30 di ieri quando i poliziotti della Squadra Volante e i colleghi della Squadra Mobile sono intervenuti in via Pallotta, all’angolo con via Domenico Rossi, vicino al parco di Fontescodella, dove appunto era stata segnalata una rissa tra più persone. Sul posto gli agenti hanno trovato diverse persone in strada e a terra numerosi frammenti di vetro.

Dopo aver calmato gli animi e dopo aver riportato la situazione alla normalità, i poliziotti hanno constatato che nella rissa erano rimaste coinvolte sette persone di cui quattro di origine albanese, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare (tre uomini e una donna), ancora presenti sul posto e tre di origine tunisina rintracciate subito dopo all’interno della loro abitazione dove nel frattempo erano tornate.

Tutte e sette le persone coinvolte, dopo le cure ricevute al pronto soccorso, sono state portate in questura e denunciate all’autorità giudiziaria per il reato di rissa che, da una prima ricostruzione dell’accaduto, sembra essere scaturita per futili motivi. I contendenti, che si sono affrontati anche con l’utilizzo di bottiglie, hanno tutti riportato lesioni giudicate guaribili tra i 3 e i 20 giorni.

Durante l’episodio è stato infranto il vetro del portone di ingresso di un condominio in via Rossi. Al momento sono in corso indagini da parte della Squadra Mobile, i poliziotti attraverso la visione delle immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona e l’escussione di alcuni testimoni, accerteranno se alla rissa abbiano partecipato anche altre persone che potrebbero essersi allontanate prima dell’arrivo della Volante.