Controlli su strada a San Severino: scattano le sanzioni per 10 automobilisti

SAN SEVERINO – Controlli a tappeto dei carabinieri a Tolentino e San Severino. Nel corso delle attività sono state contestate 10 violazioni al codice della strada ad altrettanti automobilisti e comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 2.334 euro per uso del telefono cellulare, omessa revisione e circolazione contromano. In particolare due uomini sono stati trovati alla guida nonostante avessero la patente scaduta, per un terzo conducente è scattato il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi perché si era messo alla guida dell’auto pur avendo la patente sospesa. Un altro automobilista è stato trovato alla guida dell’auto senza assicurazione, siccome era recidivo nella violazione, i militari hanno sequestrato l’auto e gli hanno ritirato la patente. Un 50enne del posto è stato trovato alla guida dell’auto pur avendo la patente revocata con provvedimento del prefetto ed essendo recidivo nella stessa violazione nel biennio, è stato denunciato a piede libero alla Procura per aver guidato senza aver conseguito la patente di guida.

Intanto continua l’impegno dei carabinieri della Compagnia di Tolentino sul fronte della prevenzione, in particolare delle truffe agli anziani. Nel fine settimana si sono svolti incontri in chiesa proprio per sensibilizzazione e informare i presenti. Analoghe iniziative saranno svolte nelle prossime settimane in numerose parrocchie del territorio per aiutare gli anziani a non cadere nella trappola di malintenzionati.