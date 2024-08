Civitanova Marche, palpeggia e molesta due giovani donne: denunciato un 27enne

CIVITANOVA MARCHE – Si apposta nel sottopasso e palpeggia due giovani donne, denunciato un uomo di 27 anni di Montegranaro. I carabinieri del comando stazione di Civitanova Marche hanno identificato e denunciato all’Autorità giudiziaria, un uomo di 27 anni, residente a Montegranaro, con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti che, nella mattina del 16 agosto scorso, si è reso responsabile di gravi episodi di molestie sessuali ai danni di due giovani donne, di cui una minore degli anni 18.

I fatti sono avvenuti a Civitanova Marche, quando, intorno a mezzogiorno, l’uomo si è appostato nei pressi del sottopasso di via Matteotti, sul lungomare nord, zona centralissima della città, in attesa delle vittime di turno. Alla vista delle due giovani donne, il molestatore vi si sarebbe scagliato contro, palpeggiandole violentemente nelle zone intime ed in più punti del corpo. L’uomo, non pago, avrebbe, poi, mostrato i genitali alle sue vittime e simulato un atto di masturbazione, per poi darsi alla fuga e dileguarsi a bordo di una bicicletta per le vie cittadine. Le due donne, che non hanno riportato lesioni, hanno subito fatto ricorso all’aiuto dei carabinieri e presentato denuncia per quanto accaduto.

Benché scosse e traumatizzate per l’accaduto, hanno saputo fornire una dettagliata descrizione dell’aggressore che, unita agli elementi emersi dall’analisi del sistema di video sorveglianza cittadino ed alle informazioni acquisite dai carabinieri, hanno consentito in poco tempo di giungere all’individuazione ed all’identificazione del molestatore, ed a scoprire che, l’uomo, già in passato, si è reso responsabile di episodi di questo genere. Denunciato all’autorità giudiziaria, dovrà rispondere del reato di atti osceni in luogo pubblico e violenza sessuale, aggravata dalla minore età di una delle due vittime.