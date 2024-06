Civitanova, in affidamento in prova viola le prescrizioni: giovane finisce in carcere

CIVITANOVA – Era in affidamento in prova ma ha violato le prescrizioni: è finito in carcere un giovane civitanovese. Nella mattinata di ieri, 28 giugno, personale della Sezione anticrimine del commissariato di Civitanova ha dato esecuzione al decreto emesso dal magistrato di sorveglianza di Macerata per la provvisoria sospensione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale e l’uomo è stato condotto in carcere a Fermo.

Il destinatario del provvedimento è un giovane italiano residente a Civitanova, gravato da numerose segnalazioni di polizia per reati contro la persona e il patrimonio per i quali annovera diverse condanne (quali minacce, porto abusivo di armi, furto, ricettazione, rapina, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali). Il giovane, durante il periodo di affidamento in prova, avrebbe violato le prescrizioni imposte e puntualmente segnalate all’autorità giudiziaria dalle forze di polizia che riguardavano la frequentazione di pregiudicati e l’inosservanza degli orari di uscita consentiti. L’arrestato, terminati gli atti di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Fermo.