Cingoli: accoltella la madre, attivato il codice rosso e denunciato il figlio

CINGOLI – Stanno proseguendo da parte dei carabinieri della Compagnia di Macerata gli accertamenti relativi all’accoltellamento avvenuto in un’abitazione a Cingoli, nella notte tra sabato e domenica. Mentre la donna, una donna, una 49enne macedone, è stata medicata al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi e inserita nel percorso di tutela previsto dal “Codice rosso” per le donne vittime di violenza e abusi, il figlio (33 anni) è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di lesioni personali aggravate dall’uso di un coltello. Quella tra madre e figlio era una convivenza difficile, fatta di tensioni continue e di liti. Già le forze dell’ordine stavano monitorando la famiglia, in particolare il giovane che non sarebbe stato nuovo a richieste insistenti di denaro e a esplosioni d’ira alimentate da abusi etilici. Esattamente come è successo sabato notte quando rincasando ubriaco, voleva dei soldi dalla madre – comunque piccole cifre – e al rifiuto della donna ha impugnato un coltello ferendola alle gambe.

La donna spaventata he reagito, tentando di disarmare il figlio, che in quella colluttazione è rimasto ferito anche lui. Nessuno dei due, comunque, ha riportato lesioni gravi.

Gli investigatori hanno accertato come dietro quel gesto sconsiderato del ragazzo non vi fosse la volontà di uccidere la madre, ma solo una reazione scomposta resa più aggressiva dall’elevato tasso alcolico che aveva in corpo. Non ha mirato al cuore o agli organi vitali, ma alle gambe, forse solo per spaventarla. Il coltello era stato rinvenuto in casa e sequestrato nell’immediatezza dei rilievi di legge. Il giovane è stato preso in carico dal Dipartimento di salute mentale dell’ospedale jesino dove le sue condizioni mentali sono monitorate. La madre, dimessa dal nosocomio, è tornata in casa a Cingoli solo per mettere insieme le sue cose ed è stata allontanata per tutelare la sua sicurezza.