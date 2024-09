Marche, arrivano più fondi per la ricostruzione post sisma

Sono state adeguate le risorse per consentire un avanzamento di una serie di interventi nell’ambito della ricostruzione pubblica nelle Marche. È quanto stabilito dalla Cabina di Coordinamento sisma presieduta dal Commissario alla Riparazione e Ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli.

«Abbiamo preso atto delle necessità emerse dai territori per il buon avanzamento della ricostruzione pubblica. Di fronte agli ostacoli riscontrati nelle progettazioni, vanno offerte soluzioni concrete – dichiara il commissario alla Ricostruzione Guido Castelli -. Il mio ringraziamento va al presidente della Regione Francesco Acquaroli con cui condividiamo quotidianamente la visione per la ricostruzione e il rilancio dell’Appennino marchigiano. E all’Ufficio speciale ricostruzione che insieme allo staff della Struttura affianca ogni giorno gli enti locali per proseguire nel cambio di passo».

I fondi per la provincia di Macerata

Provincia di Macerata: nel comune di Ussita aumenta il finanziamento per il Cimitero di Castelmurato. L’aumento approvato è di 6,4 milioni di euro, per un investimento totale di 13,3 milioni. Nel Comune di San Ginesio aumenta il finanziamento per il plesso scolastico che comprende le scuole Ciarlantini, Allevi e Gentili. L’aumento approvato è di 3,5 milioni di euro, per un importo complessivo di 16,2 mln.

A Visso aumenta il finanziamento per la demolizione e ricostruzione della Caserma dei Carabinieri e per il “Rifugio di Cupi”. Gli aumenti approvati sono di 822mila euro (nuovo finanziamento di 2,6 milioni) e 930 mila euro (nuovo totale 2 mln) rispettivamente. Per l’Università di Camerino nuovo finanziamento per il Collegio Fazzini. L’aumento approvato è di 2 milioni di euro, il nuovo importo finanziato ammonta a 7,9 milioni (che arrivano a 9 mln con le risorse del Gse).

A Valfornace raggiunta l’intesa sull’Ordinanza che accoglie la richiesta di aumentare il finanziamento per l'”Ex Municipio Fiordimonte”. L’aumento approvato è di 188 mila euro, per un importo complessivo di 788mila euro. A Muccia aumenta il finanziamento per il “Condominio Via Spinabello”. L’aumento approvato è di 596mila euro, per un importo complessivo di 2,5 milioni. Nel comune di Castelsantangelo Sul Nera è aumentato il finanziamento per il “Museo Centro Visite Il Cervo”. L’aumento approvato è di 624 mila euro, per un importo complessivo di 2 milioni di euro.

I fondi per la provincia di Ascoli Piceno e Fermo

Fronte provincia di Ascoli, nel comune di Arquata del Tronto aumenta il finanziamento per il “Cimitero Frazioni Spelonga – Colle – Faete” e per l’ex edificio scolastico in Frazione Trisungo. Gli aumenti approvati sono di 109mila euro e 379 mila euro rispettivamente, che aggiornano i finanziamenti complessivi a 403mila euro e 1,5 milioni.

Provincia di Fermo: a Monteleone Di Fermo raggiunta l’intesa sull’Ordinanza che accoglie la richiesta di aumentare il finanziamento per l'”Immobile comunale in centro storico da adibire ad attività culturali”. L’aumento approvato è di 197mila euro, per un importo complessivo di 835mila euro.