Lavori pubblici a Fabriano tra la rotatoria della Pisana e la pista di pattinaggio

FABRIANO – Inizio di agosto all’insegna dei lavori pubblici a Fabriano. Proseguono i lavori dell’area della nuova rotatoria in zona Pisana. Accanto a questo, negli ultimi giorni sono stati completati i 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗮𝘃𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗽𝗮𝘁𝘁𝗶𝗻𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼, zona Santa Maria di Fabriano, grazie a un finanziamento di 60.000, suddiviso equamente tra Comune e Regione. L’intervento ha riguardato il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso, un’operazione fondamentale per consentire agli atleti di allenarsi e gareggiare in condizioni di sicurezza. La pista, infatti, presentava numerose crepe e fratture che ne impedivano l’uso in sicurezza. Questo intervento ha restituito alla città una 𝗽𝗶𝘀𝘁𝗮 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗮 𝗲 𝗶𝗱𝗼𝗻𝗲𝗮 𝗮𝗹𝗹’𝘂𝘀𝗼. I lavori hanno previsto il rifacimento completo dello strato superficiale di circa 5 cm con un conglomerato bituminoso che garantisce un’adeguata scorrevolezza della pista. «L’intervento è stato eseguito con la massima attenzione ai dettagli», ha dichiarato 𝗹’𝗮𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗲 ai Lavori pubblici di Fabriano, Lorenzo 𝗩𝗲𝗿𝗴𝗻𝗲𝘁𝘁𝗮. «Abbiamo richiesto alla ditta esecutrice di asfaltare il circuito utilizzando una doppia finitrice, così da limitare le giunzioni e aumentare la durabilità dell’opera, evitando la formazione di una giunzione longitudinale. Grazie a questo intervento, gli atleti possono ora usufruire di una pista rinnovata e sicura per le loro attività», ha concluso.

Lavori pista di pattinaggio

La rotatoria

A quattro settimane dall’inizio dei lavori, la nuova rotatoria della Pisana è già funzionante, con i semafori che sono stati definitivamente spenti. I lavori sono ripresi questa settimana, con l’esecuzione degli scavi per il passaggio dei tubi per l’approvvigionamento idrico ed elettrico. Ora si sta procedendo con l’installazione della segnaletica verticale ed orizzontale permanente, e con i lavori di asfaltatura che completeranno l’opera entro la fine di questa settimana. L’investimento totale per la realizzazione della rotatoria ammonta a 248.801 euro, di cui 149.281 finanziati dal bando regionale delle Marche e 99.529 coperti dai fondi di bilancio comunale. «Questo progetto rappresenta un importante passo avanti per la città, migliorando significativamente la viabilità e la sicurezza stradale. Inoltre, avrà un impatto positivo sull’ambiente, riducendo l’inquinamento grazie all’eliminazione dei tempi di attesa al semaforo con il motore acceso. Compatibilmente con le alte temperature previste, i lavori di asfaltatura saranno completati nei prossimi giorni. Rimarranno le finiture che saranno eseguite secondo le indicazioni del progettista. Per la manutenzione è in programma una richiesta di manifestazione di interesse che consentirà a imprese e enti interessati di farsi carico della sponsorizzazione», concludono dall’Amministrazione comunale di Fabriano.