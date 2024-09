Jesi, in piazza il bacio di Manuela Arcuri per le riprese del film “Tradita”

Nella notte di Jesi, la scena che ha richiamato per ore curiosi e curiose intorno al set del film "Tradita" di Gabriele Altobelli, che si sta appunto girando in questi giorni in città

JESI – Manuela Arcuri scende dall’auto che, sbucata dall’angolo del Caffè del Teatro, si è fermata in Piazza della Repubblica a due passi dalla fontana delle leonesse. Poi sbatte la portiera e ne dice quattro al suo accompagnatore alla guida, William Levy, che dopo un poco la raggiunge. Infine, dopo un serrrato confronto a due tra auto e fontana, il bacio. Nella notte di Jesi, è la scena che ha richiamato per ore curiosi e curiose intorno al set del film “Tradita” di Gabriele Altobelli, che si sta appunto girando in questi giorni in città. Protagonisti, oltre alla coppia Arcuri – Levy, Giancarlo Giannini e Angela Molino.

L’annuncio di una notturna scena romantica in pieno centro, dopo che per gran parte della giornata di ieri 11 settembre le riprese avevano interessato un’azienda della zona industriale, non ha tradito le attese. E richiamato grande interesse. Con tanto di fontana delle leonesse, spentasi nel frattempo, riaccesa per l’occasione e per fare da scenario dall’assessore al turismo, Alessandro Tesei. La troupe e tutta la “macchina” del cinema si sono materializzati in piazza più tardi rispetto al previsto, poco prima di mezzanotte. E tra riprese che prima hanno immortalato in campo più ampio l’arrivo dell’auto scoperta in piazza e poi, ripetute, si sono via via strette fino ai primi piani dei protagonisti, i lavori sono proseguiti fino ad oltre le 2 della scorsa notte. Quando finalmente, scemati i numeri sia degli addetti ai lavori sia degli spettatori ai margini del set, si è potuto assistere, più volte, all’atteso bacio tra i protagonisti del film che concludeva la scena.

Manuela Arcuri sul set a Jesi William Levy sul set a Jesi “Tradita” le riprese a Jesi “Tradita”, la scena del bacio tra Arcuri e Levy

“Tradita” è una nuova produzione della Mattia’s Film e ha individuato Jesi come uno dei Comuni principali in cui girare numerose scene.

La produzione si avvale dei benefici offerti dal “Protocollo sul Cineturismo” per l’uso gratuito dei beni comunali sottoscritto dal Comune di Jesi con i Comuni della Vallesina ed altri soggetti istituzionali al fine di promuovere produzioni televisive e cinematografiche nel territorio con benefici diretti e anche legati a nuove forme turistiche.

Dall’11 al 28 settembre le riprese interessano a vario titolo Palazzo Carotti (ex Pretura), un’azienda in Via Fontedamo, Corso Matteotti, quattro abitazioni private in Via Roma, Via Bersaglieri, Via Acquaticcio, Via San Giuseppe.