Fabriano, nonostante le crisi occupazionali, la città è pronta a vestirsi a festa per il Natale

FABRIANO – Seppur tra la forte preoccupazione per le vertenze in atto, Fedrigoni e Beko Europe su tutte con a rischio circa 700 posti di lavoro, Fabriano si prepara ad accogliere il Natale con un programma ricco di appuntamenti che animeranno la città fino al 7 gennaio 2025. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con numerosi partner del territorio, ha composto un calendario pensato per coinvolgere cittadini e visitatori, valorizzando tradizioni e cultura. Dal 6 dicembre al via i mercatini di Natale che, nel Chiostro di San Nicolò, nel centro storico e in altre location come il Castello di Precicchie e il Chiostro della Cattedrale di San Venanzio, offriranno prodotti artigianali, specialità gastronomiche e idee regalo. Un’occasione per vivere l’atmosfera delle feste e promuovere le eccellenze del territorio. Per gli amanti della cultura, dal 7 al 15 dicembre si terrà il Fabriano Film Fest XIII presso il Cinema Montini, mentre il 29 dicembre il musical “Aladin”, con doppia replica alle 17 e alle 21, intratterrà il pubblico con 18 brani originali e una narrazione emozionante. Come tradizione, l’8 dicembre alle ore 17:30 sarà acceso il grande albero di Natale in piazza del Comune. L’accensione delle luci dell’Albero di Natale sarà accompagnata dalla presentazione di un panettone speciale, realizzato da Maurizio Tentella di Spacedelicious in collaborazione con l’azienda dolciaria Flamigni. Un panettone di 25 chilogrammi sarà simbolo di convivialità e tradizione.

Una novità attesa è la Fabbrica di Cioccolato, in programma dal 27 al 29 dicembre nel centro storico. Laboratori e attività per tutte le età offriranno un viaggio interattivo nel mondo del cioccolato, pensato soprattutto per i più piccoli. Particolare attenzione è stata riservata ai bambini, con attività creative e laboratori pensati per stimolare la fantasia e avvicinarli alle tradizioni natalizie. Alla Pinacoteca, in Biblioteca e al Museo della Carta, i piccoli partecipanti potranno cimentarsi nella creazione di alberi di Natale, biglietti di auguri, ghirlande e libri personalizzati, o inventare storie e scoprire il fascino della narrazione attraverso le immagini. Queste iniziative saranno rivolte alle famiglie per rendere il Natale un momento speciale per tutti. La notte di Capodanno, organizzata dall’Avis Fabriano in collaborazione con il Comune di Fabriano, si svolgerà in piazza del Comune dalle ore 22 alle 02. La serata sarà animata dal format musicale “Super90”, che farà rivivere i grandi successi degli anni ’90, trasformando la piazza in una suggestiva pista da ballo. Lo spettacolo sarà arricchito da giochi di luci dinamici per un’esperienza visiva unica. Durante l’evento, verranno condivisi messaggi di sensibilizzazione sull’importanza della donazione di sangue, promuovendo i valori di solidarietà e impegno sociale. Il nuovo anno sarà inaugurato il 1° gennaio al Teatro Gentile con il “Concerto per la Pace”, organizzato dal comune di Fabriano in collaborazione con il Settembre Organistico Fabrianese e la scuola di danza Tersicore, per celebrare l’inaugurazione del restaurato organo del teatro. Le festività si concluderanno il 6 gennaio con il tradizionale spettacolo delle Befane Volanti in Piazza del Comune, in collaborazione con la ProLoco, un appuntamento immancabile per grandi e piccoli, simbolo della chiusura del periodo natalizio.

La dichiarazione

«Il Natale è il periodo in cui la città si trasforma per accrescere la sua bellezza e creare un’atmosfera unica attraverso luci, tradizioni, calore», commenta l’assessore alla Bellezza Maura Nataloni. «Non abbiamo voluto disattendere queste aspettative, ma nel difficile momento attuale intendiamo anche rafforzare i valori di solidarietà e trasmettere messaggi positivi creando occasioni di incontro e condivisione. Grazie alla collaborazione con le realtà del territorio, i giovani e le scuole, siamo riusciti a costruire un calendario molto ricco di appuntamenti dedicati a tutte le età, un programma variegato, rispettoso delle tradizioni del nostro territorio, che mostra il valore culturale e storico della comunità. Un programma natalizio che mostra la città come una destinazione attrattiva, accogliente e vivace. La partecipazione ad eventi natalizi crea ricordi speciali e momenti indimenticabili per le famiglie, i bambini e tutti i partecipanti, e rafforza il legame affettivo con la città. Offrire eventi natalizi ispirati alla solidarietà è un’opportunità per promuovere valori universali e rispondere ai bisogni della comunità in un momento di orgoglio e bellezza condivisa. Inizieremo il Nuovo Anno con un evento speciale aperto a tutti, un concerto d’organo e uno spettacolo di danza al Teatro Gentile nel giorno dedicato alla pace. L’organo del Teatro Gentile, ormai dimenticato, torna a suonare dopo tempo immemorabile. Questi momenti contribuiranno a rendere il Natale una festa speciale per tutti», conclude.