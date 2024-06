Ciclismo, Tommaso Cingolani indossa la maglia tricolore agli Italiani a cronometro Allievi. Terzo Edoardo Fiorini

E’ Tommaso Cingolani della Zero24 Cycling Team a conquistare la maglia tricolore ai Campionati Italiani a cronometro individuale nella categoria Allievi. Gli Italiani organizzati dall’U.C. Larcianese, si sono svolti a Grosseto il 19 giugno. Il portacolori marchigiano della Zero24 Cycling Team ha sbaragliato la concorrenza di 91 partenti, sulla distanza di 8,2 km con un tempo di 10 minuti e 23 secondi, compiendo un’azione straordinaria, poiché sono giunti, in soli 8 secondi, ben 6 atleti provenienti dai più competitivi club ciclistici di tutta Italia.

Sul podio sale insieme a Tommaso anche il compagno di squadra Edoardo Fiorini, che si piazza al terzo posto, sul traguardo a soli 5 secondi di distacco. A completare l’impresa compiuta dagli atleti guidati da Alberto Puerini ci sono anche Teo Lancioni (10° posto), Andrea Gabriele Alessiani (11°) e Filippo Cingolani (12°).

Un successo pieno, conquistato grazie all’impegno di un gruppo di ragazzi talentuosi, uniti e tenaci, ed all’ottima guida di tutto lo staff tecnico della Zero24, che a pochi mesi dalla sua costituzione, ha già mostrato la bontà dell’ambizioso ma concreto progetto. C’è poi la specialità della cronometro, che ha visto primeggiare le Marche, con i cinque atleti della Zero24 e due fanesi, in tutto 7 in questo Campionato. Questo risultato arriva in casa della zero24 grazie al duro lavoro e ad un percorso iniziato in Abruzzo, passando per Porto Sant’Elpidio, continuando in Lombardia. Un percorso in crescendo che ha visto maturare i ragazzi e renderli pronti a questo importante appuntamento di Grosseto.

«Ci abbiamo creduto sin dall’inizio – esordisce Alberto Puerini, tecnico degli Allievi – vedo dei ragazzi predisposti per questa specialità, questo risultato, che non mi sorprende, è frutto del talento dei ragazzi, della passione dello staff e di quel pizzico di pazzia di crederci».

Non potevano mancare le parole di soddisfazione di Lino Secchi, presidente del comitato regionale FCI Marche, perché avere così tanti atleti nei primi 20, ad una competizione di livello nazionale e nella difficile specialità a cronometro, è un’impresa che non ha precedenti per il ciclismo marchigiano. «La performance di Tommaso Cingolani e di Edoardo Fiorini sono state davvero eccezionali. Complimenti di vero cuore a tutti gli atleti marchigiani e ai tecnici di tutte le nostre società marchigiane presenti in Toscana. Abbiamo fatto un’ottima figura come Marche agli occhi di tutto il movimento nazionale», queste le parole cariche di commozione di Secchi rivolte agli atleti della Zero24 Cycling Team di ritorno da Grosseto. La società Zero24 Cycling Team ringrazia per il sostegno Apra, Cingolani Bike Shop, Terre Dè Conti, Idromarche Team, Andreoli.