A Fabriano istituito il Carabiniere di Quartiere per il periodo estivo: maggiore sicurezza per tutti

FABRIANO – Per garantire una maggiore sicurezza di residenti e, soprattutto, dei titolari di attività commerciali nel centro storico, per tutta l’estate è stato istituito a Fabriano, il carabiniere di quartiere. Due militari che, in particolar modo nel periodo di aperture di negozi e bar, percorrono a piedi le principali vie del centro storico, interloquendo con i cittadini e controllando le attività commerciali. Un modo, come detto, per aumentare la percezione di sicurezza e mantenere alto il controllo del territorio. Uno sforzo importante da parte dei carabinieri della compagnia di Fabriano, agli ordini del maggiore Mirco Marcucci. Il carabiniere di quartiere si affianca al servizio garantito dalla volante e alla consueta attività di controlli ordinari e straordinari, il tutto per prevenire i furti in appartamento considerata la stagione estiva, l’abuso dell’alcol alla guida, il contrasto al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti e le eventuali truffe con la tecnica dello specchietto e non solo. Impegnate molte pattuglie con istituzioni di posti di controllo lungo le principali arterie cittadine e non solo. Carabinieri in borghese e in divisa nei luoghi di maggior frequentazione giovanile.

La segnalazione

I carabinieri della stazione di Arcevia hanno segnalato un giovane 20enne di Fabriano. Il ragazzo, in trasferta ad Arcevia, era in compagnia di alcuni amici, in piazza. I militari, attirati dal forte odore, hanno controllato il gruppetto di amici. Il fabrianese non ha fatto in tempo a sbarazzarsi dello spinello che stava fumando e al cui interno vi era meno di un grammo di hascisc. Per questo motivo, i militari lo hanno segnalato alla Prefettura di Ancona in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti.