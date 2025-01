Le collezioni marchigiane tra Pitti uomo e le passerelle milanesi

Eleganza senza tempo per i brand marchigiani che hanno presentato le tendenze moda per la autunno-inverno 2025/2026. Tra queste, Tod's, Tombolini e Lardini

Eleganza senza tempo per i brand marchigiani che hanno presentato in questi giorni le nuove collezioni, con le tendenze moda e le novità per la autunno-inverno 2025/2026 sulle passerelle milanesi, e di Pitti Uomo a Firenze. Tra queste, Tod’s, Tombolini e Lardini.

La collezione autunno inverno 2025-2026 di Tod’s

La collezione maschile pensata dal designer Matteo Tamburini per Tod’s prende ispirazione dalle creazioni di Giò Ponti e Vico Magistretti. Il brand dei Della Valle celebra un’eleganza contemporanea e mai ostentata, lo stile discreto, la qualità della manifattura artigianale italiana e il focus sui migliori materiali. Il fulcro della collezione è il progetto Pashmy, che si distingue per l’utilizzo di pelli straordinariamente morbide, setose e leggere, capaci di evocare la delicatezza e la finezza della pashmina, da cui deriva il nome. Due le varianti: un pregiato suede e una nuova versione in nappa leggerissima, impiegati in capispalla, calzature, borse, e nei classici del guardaroba maschile come il Bomber e la Shirt Jacket,. La palette si declina nei toni naturali della terra, dal sabbia al bruciato al tabacco. Grande protagonista della collezione calzature, il Gommino è presentato in pregiati scamosciati, morbide nappe, e pellami spazzolati a mano dagli artigiani del brand. Accanto al modello iconico e alla versione Bubble, torna il City Gommino con una nuova forma dal gusto contemporaneo, mentre lo storico W.G. (Winter Gommino) riprende il modello originale nella forma e nelle proporzioni, proposto in tre varianti – stivaletto, polacchino e mocassino. La Di Bag Folio viene presentata in versione oversize, con una struttura capiente e versatile. A completare l’offerta un’interpretazione selleria dello zaino trekking multitasche.

Il sassofonista James Carter vestito Lardini

La musica, con melodie che si fanno tessuto di emozioni e memoria, è al centro della collezione FW 25/26 uomo di Lardini presentata in anteprima nell’evento A Dream Supreme presso il ristorante Sogni di Milano, riservata a buyer italiani e internazionali. L’evento, come la nuova proposta sartoriale, ha reso omaggio al sogno americano e alle radici profonde del soul e del jazz, nati dal cuore pulsante di New Orleans, culla di libertà, arte e innovazione. Durante la serata, le note di John Coltrane, interpretate dal vivo dal musicista James Carter vestito Lardini, hanno veicolato una collezione caratterizzata da una eleganza senza tempo, il guardaroba di un uomo che privilegia l’essenza alla superficie.

In un mondo che corre troppo veloce, la maison di Filottrano invita a rallentare, a tornare all’essenziale, a celebrare la leggerezza unita a una progettualità da atelier. Il grigio perla e il blu notte, il cammello e il salvia, il senape e una calda gradazione di bianco, i toni pastello, il verde bosco e l’aubergine raccontano storie di equilibrio e di legami con la cultura e la natura. Echi dell’estetica militare, asciutta e precisa, si ritrovano nei capisaldi dell’abbigliamento maschile. Il blazer, anche doppiopetto, ha bottoni ricercati e sofisticati; il peacoat si presenta con nuove proporzioni, sia in panno che in maglia compatta; il cappotto Ulster mantiene la sua struttura ma sorprende per la leggerezza; le giacche ispirate al workwear e i bomber si arricchiscono di fibre nobilissime; l’abito propone silhouette confortevoli, anche in versione tre pezzi; il cappotto adotta le linee rassicuranti del trench, da chiudere con una cintura; il denim è modellato con cura. Le giacche camicia si rivelano comode e versatili. La sorpresa risiede nel twin set, una rilettura essenziale e contemporanea di un classico intramontabile, ideale per chi cerca uno chic rilassato e impeccabile. La ricerca nei tessuti è “luogo” di sperimentazioni: Donegal in cashmere, maglia che riproduce il tessuto, chevron in alpaca, Prince of Wales in mix di lana, cashmere e seta, suede, double in lana con trattamento Beaver, che la rende impalpabile e caldissima, bouclé rivisti con piccole presenze di colore a contrasto.

L’evento Tombolini Cocktail al Pitti Uomo 107

Tombolini ha proseguito i festeggiamenti per i suoi 60 anni di attività con un evento speciale a Pitti Uomo 107. La maison di Urbisaglia ha presentato le nuove collezioni Zero Gravity Gold e TMB Running in uno stand dedicato al lusso sartoriale e alla sostenibilità innovativa. La collezione Zero Gravity Gold ha conquistato il pubblico con lo smoking più leggero al mondo, realizzato in Cashmere Seta, un tessuto di straordinaria qualità che ha esaltato la maestria sartoriale del brand. La limited edition ha celebrato l’heritage di Tombolini, fondendo eleganza e comfort in un capolavoro di innovazione tessile. TMB Running, con il suo approccio al lusso contemporaneo, ha ridefinito lo stile urbano e sportivo grazie all’uso di materiali sostenibili e tecnologie all’avanguardia.

L’evento ha rappresentato anche un importante momento di celebrazione per la partnership con Al-Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo, che indossa le creazioni formali firmate Tombolini. Questa collaborazione ha consolidato il posizionamento del brand nel mondo del lusso sportivo, con collezioni apprezzate per la loro capacità di combinare eleganza sartoriale e performance.