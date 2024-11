Gradara, ecco la magia del Natale tra elfi, spettacoli, luci e musica

GRADARA – Immagina la bellezza di Gradara scaldata dalle atmosfere del Natale: un sogno a cui puoi prendere parte! Dal primo dicembre al 6 gennaio 2025 un tripudio di spettacoli, luci, suoni e simpatici personaggi per il divertimento e la gioia dei bambini di tutte le età. Tutto pronto per la magia dello spirito del Natale gradarese con Babbo Natale in persona ed i suoi elfi.

Da domenica primo dicembre Gradara si trasforma nel Castello di Natale, un luogo da favola per vivere la magia del Natale. «Lo spirito del Natale è molto sentito nel nostro piccolo borgo, un po’ per ravvivare una lunga tradizione e un po’ perché la pittoresca architettura del borgo si presta benissimo agli immancabili addobbi natalizi che scaldano il cuore di tutti», spiegano i promotori.



Gradara per le festività natalizie 2024-2025 ha in serbo sorprese e spettacoli per tutta la famiglia e per chiunque creda nella magia del Natale. Anche in questa edizione saranno protagonisti figuranti e attori pronti ad accogliere I nostri visitatori, musica, proiezioni di luci architettoniche, le magiche bolle natalizie che danzeranno a mezz’aria nel borgo, l’immancabile calda casetta di Babbo Natale, elfi in vena di allegria, racconti natalizi e gli immancabili classici tour animati per le vie del centro, le botteghe del borgo con le idee più originali per I vostri doni. E poi ancora Babbo Natale in persona pronto ad accogliere i desideri dei bambini di tutte le età, castagne e vin brulé, un tour speciale in compagnia di un elfo pazzerello con una fluente eloquenza e una inarrestabile energia.

E ancora scene curiose con i folletti natalizi, il fermo posta di Babbo Natale per le letterine di tutti I bambini, le majorette gioiose, l’anziana befana, la festa di capodanno in musica, il famosissimo Giullare di Natale e naturalmente “Christmas Experience”le nostre visite guidate nelle sale del nel nostro Castello incantato. Novità di quest’anno “Pomeriggio in musica”, un coinvolgente coro Gospel diretto da Susanna Polzoni e l’esibizione dei musicisti Alessandro Biagini e Giovanni Ruggeri.

Torna anche la mostra di presepi d’arte “Armonia di Luci” e domenica 15 dicembre, per gli amanti della storia, prenderà vita, dalle ore 15, “Pomeriggio mediaevale al Castello”, rievocazione storica con tamburini e mangiafuoco.

Scopri il nostro programma compelto su: www.gradara.org