A Gradara 4 giorni tra zombi e spiritelli. Tutte le novità per la festa di Halloween

GRADARA – Torna a Gradara l’Halloweekend. Quattro lunghi giorni da brivido per vivere a pieno la festa di Halloween. E quest’anno le novità sono due: Una notte alla Rocca Stregata, visita in notturna del castello replicata per 3 giorni ed il Thriller Show lunch e dinner show “La Danza di Bittlejuice”.

La Proloco di Gradara in collaborazione con la Regione Marche ha in serbo per tutti gli amanti della paura un Week End di Halloween straordinario. Quattro giorni di spettacoli inquietanti, un brivido da vivere per tutta la famiglia, per l’intera giornata. Visite guidate horror, performance spettrali in giro per il borgo, creature mostruose, singolari bizzarri figuri avvolti nel mistero.

L’antico castello con la sua storia secolare dal 31 ottobre al 2 novembre mostrerà il suo lato oscuro e libererà quegli spiriti che albergano nel suo ventre medievale ed il borgo si trasformerà per quattro lunghi giorni in luogo assai poco raccomandabile.

Si comincia giovedì 31 ottobre con la visita guidata “Paolo e Francesca:una storia stregata”; Severino il Fantasmino; Le Piazze Dannate; Una Notte alla Rocca Stregata, oscura visita nella notte (alle 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 22.30, 23.00) ed infine la novità: “Thriller Show/ Merenda a casa di Beetlejuice (ore 16.00 e ore 18.00) ed uno spettacolo in esclusiva : Thriller Show, Lunch and Dinner Show che si svolgerà venerdì 1 novembre alle 12.30 e alle 18.30. Si tratta di uno spettacolo esclusivo dedicato ai miti della paura che nella festa di Halloween trovano il loro palcoscenico ideale.

Ma la vera novità di questa edizione è lo spettacolo in esclusiva “Thriller Show “ che prenderà vita coinvolgendo alcuni terrificanti personaggi horror, come come Mercoledì, IT ed un’intera orda di Zombie, riuniti alla corte del celebre Beetlejuice.

Un evento imperdibile, che coinvolgerà grandi e bambini e che potrà essere vissuto giovedì 31 ottobre insieme ad una ghiotta merenda, oppure sabato primo novembre in cui sarà possibile scegliere tra l’appuntamento del pranzo o quello della cena. Quest’anno ad Halloween ce n’è sarà per tutti i gusti e tutte le età e ogni show si concluderà sempre con Beetlejuice che insegnerà la sua terrificante danza a tutti i presenti, per un folle ballo che coinvolgerà tutta la famiglia.

Gli spettacoli saranno replicati anche nelle giornate 1-2-3 novembre, ad eccezione de “Una Notte alla Rocca Stregata” che domenica 3 novembre sarà sospesa. Durante le quattro giornate dell’Halloweekend il borgo, addobbato a tema, sarà animato da tantissimi spettacoli, alcuni dei quali dedicati ai più piccoli come ad esempio il bizzarro Fantasmino Severino simpatico ed irrequieto spiritello ma anche la Merenda a Casa di Beetlejuice, un vero portento per gli volesse provare un brividino.

Tutti gli spettacoli sono consultabili su www.gradara.org per prenotazioni: hallogradara@gr oppure WhatsApp 3401436396. L’ingresso al borgo è libero.