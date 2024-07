Festival AMBARABA’ di Teatro ragazzi, gli appuntamenti a Sassoferrato, Jesi e Senigallia

AMBARABÀ, 26^ Festival di Teatro Ragazzi e di Figura, torna nelle piazze, vie, luoghi d’arte e parchi di 11 comuni della provincia di Ancona, ad Arcevia, Chiaravalle, Corinaldo, Fabriano, Genga, Jesi, Ostra, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia e Serra San Quirico, con spettacoli e pic nic teatrali dedicati ai bambini e alle famiglie. Il programma è curato da Teatro Giovani Teatro Pirata – Impresa Sociale, con la collaborazione dei Comuni, Ministero della Cultura, Regione Marche, Amat Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Cms Consorzio Marche Spettacolo, Parco Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, Jesi Cultura, Assitej Italia, Unima, Rete delle Culture.

Il cartellone di questa settimana propone due spettacoli alle ore 21,30, a Sassoferrato e a Senigallia, e un pic nic teatrale a Jesi.

Il primo degli spettacoli è lunedì 8 luglio ore 21,30 a Sassoferrato (Chiostro Palazzo Scalzi) con “Il mondo di Oscar”, giocattoli di latta animati sulla magica pista di un circo in miniatura, per una proposta della compagnia Teatro Giovani Teatro Pirata, in collaborazione con Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi.

Oscar è un grande piccolo uomo che non ha mai rinunciato a sognare. Vive in una specie di circo dove i suoi giochi a molla, a spinta, a corda prendono vita per raccontare brevi storie e strabilianti numeri di destrezza, in una giostra affascinante dove elefanti, lumache, ragni, pinguini acrobati, foche giocoliere, scimmie dispettose, motoristi pazzi e altro ancora si alterneranno sulla pista di un circo in miniatura. L’abilità e l’eccentricità di Silvano Fiordelmondo conducono gli spettatori, tra gags e trasformazioni, in questo carosello la cui colonna sonora è costituita da una ricercata selezione di musiche bandistiche. Le scene, curatissime e colorate, sono di Marina Montelli, scenografa storica della compagnia. Gli animali fanno parte della collezione di giochi di latta del Teatro Pirata.

Martedì 9 luglio ore 18 agli Orti Pace di Jesi c’è il pic nic teatrale, ad ingresso gratuito, per un divertente pomeriggio da vivere insieme ai bimbi e alle famiglie. Gli animatori teatrali del Teatro Giovani Teatro Pirata narrano una storia, con una dolce sorpresa finale. Partecipazione gratuita con prenotazione sulla piattaforma Eventbrite.

Giovedì 11 luglio ore 21,30 il Cortile Scuola Pascoli di Senigallia vede in scena Nata Teatro in “I quattro musicanti di Brema”, ovvero la fiaba dei Grimm in versione Rock’n’Roll, con attore, pupazzi e tanta musica.

Partendo dalla fiaba classica scritta dai fratelli Grimm la storia viene narrata a tempo di rock and roll perché – spiega la compagnia – sono stati quei quattro animali musicisti a scrivere la leggenda del rock. Tre spettatori diventeranno attori dello spettacolo insieme a Livio Valenti per preparare il grande concerto nel bosco. Un asino, un gatto, un cane ed un gallo si ribellano allo sfruttamento a cui l’uomo li sottopone e fuggono verso la città di Brema. Sono vecchi e stanchi, ma ancora conservano nel loro cuore un sogno di libertà: vogliono entrare a far parte della famosa “Band” della città di Brema. Durante il tragitto si imbattono nei briganti che riusciranno a sconfiggere grazie alla forza della loro amicizia e del sogno che stanno inseguendo. Insieme i quattro protagonisti riusciranno a superare ogni ostacolo, diventeranno grandi musicisti e trionferanno esibendosi, di fronte ad un grande pubblico, nel più grande concerto della storia del Rock and Roll.

PIC NIC TEATRALI: Partecipazione GRATUITA con prenotazione sulla piattaforma EVENTBRITE



INGRESSO SPETTACOLI: Posto unico € 5.00 – bambini sotto i 3 anni € 0,50.

Posto unico € 3.00 – bambini sotto i 3 anni € 0,50.

Teatro Giovani Teatro Pirata

www.teatrogiovaniteatropirata.it

0731.56590 – 334.1684688 biglietteria@teatrogiovaniteatropirata.it

dal lun al ven dalle ore 09.00 – 13.00