Homeless Fest compie 18 anni, al via le iscrizioni

Il concorso musicale di Macerata, punto di riferimento per i musicisti compositori emergenti del centro Italia, si svolgerà ad ottobre e novembre in vari teatri delle Marche

Per Homeless Festival il 2024 è l’anno della maturità. Il concorso musicale di Macerata, punto di riferimento per i musicisti compositori emergenti del centro Italia, si prepara all’edizione numero 18 e annuncia l’apertura delle iscrizioni dall’1 settembre al 12 ottobre. Come sempre, gruppi e artisti di vari generi musicali avranno la possibilità di esibirsi dal vivo con propri brani inediti.

Il concorso non pone limiti di genere alle candidature. Tutti gli artisti che si iscriveranno avranno la possibilità di proporre dal vivo brani inediti di propria composizione (le cover non sono ammesse) calcando i palchi allestiti dall’Associazione Homeless in vari teatri della regione Marche. La kermesse si svolgerà nei mesi di ottobre e novembre articolandosi in due fasi, “selezioni” e “finali”. Nelle due serate conclusive, previste il 23 e 24 novembre, sarà ospitata una giuria di qualità di rilievo nazionale, per un confronto professionale e di crescita con gli addetti ai lavori.

Al termine della serata finale, i primi tre concorrenti della classifica si aggiudicheranno la possibilità di registrare la propria musica presso la Homeless Factory di Montecassiano (MC): al primo classificato la registrazione di un demo cd di 6 pezzi fino ad un massimo di 5 giorni da 8 ore di registrazione e mixaggio, al secondo classificato la registrazione di un demo cd di 4 pezzi fino ad un massimo di 3 giorni da 8 ore, al terzo la registrazione di un demo cd di 2 pezzi fino ad un massimo di 1 giorno da 8 ore.

L’Associazione Homeless nasce nel 2005 dal volere di alcuni musicisti maceratesi che, trovandosi in prima persona nella condizione di non avere spazi e modi per potersi esprimere in pubblico, decidono di unire le forze per creare in autonomia le occasioni per valorizzare il substrato musicale del territorio. Ed è così che nel 2006 prende il via Homeless Rock Fest, dal 2020 semplicemente Homeless Fest: rock che rimane come attitudine ma non come limite – mai c’è stato – nei generi musicali che prendono parte al contest.

Il concorso vede la collaborazione di importanti personalità del panorama indipendente nazionale che si sono susseguiti in giuria nel corso degli anni: primo fra tutti Gianluca Polverari, speaker e direttore artistico di Radio Città Aperta, storico “presidente di giuria”; inoltre, produttori musicali come Giacomo Fiorenza, Andrea Marmorini, etichette indipendenti quali La Tempesta Dischi, Woodworm Label, La Famosa Etichetta Trovarobato, 42 Records, Dischi Soviet Studio e alcuni importanti artisti come Alberto Cazzola (Lo Stato Sociale), Fabio Rondanini, Adriano Viterbini, Gionata Mirai, Stefano Pilia, Max Collini, Federico Dragogna, Enrico Molteni, Gabriele Lazzarotti.

Dal 2013 l’Homeless Fest ha dato vita ad un circuito di locali, festival e radio, l’Homeless Network, con lo scopo di promuovere le eccellenze musicali del territorio e non solo. Infine, nel 2018, l’associazione ha avviato una propria etichetta discografica no-profit, la Homeless Records, legata al contest con lo scopo di supportare le migliori realtà emergenti: Mivergogno, Reesut, Lettera 22, Aspect Ratio, Spirale, Hapnea solo per citare alcuni degli artisti prodotti dalla label.

Info e regolamento sul sito www.homelessfest.it