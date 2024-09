CIVITANOVA MARCHE – Civitanova Marche ospiterà il prossimo fine settimana, sabato 7 e domenica 8 settembre, “Bim Bum Bam”, festival dedicato ai bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni. L‘evento, organizzato dall’associazione Artime di Montegranaro e promosso dal Comune di Civitanova Marche – Assessorato al Welfare – partirà sabato 7 settembre con un’anteprima alle ore 18.30 al Varco sul Mare quando si esibirà la compagnia francese Tontonballons, con lo spettacolo evento “Balloon Balloon Show” che meraviglierà il pubblico presente con creazioni e sculture giganti di palloncini.

Il giorno seguente, domenica 8 settembre, i giardini di Lido Cluana saranno teatro di laboratori ludico-creativi per tutte le età organizzati da associazioni e cooperative attive nel campo pedagogico, sociale e formativo. Nella Palazzina Sud invece, sarà predisposta un’area “Libri in Festa”, un rimando all’evento realizzato proprio a Civitanova Marche nel luglio 2023, dedicata agli incontri con autori e alla valorizzazione della lettura come strumento formativo ed educativo in una società sempre più immersa nel sistema digitale, con appuntamenti dedicati a bambini e ragazzi che non saranno solo spettatori ma anche protagonisti attivi della manifestazione.

Nel pomeriggio alle ore 14.30, presso il Varco sul Mare, ci sarà lo spettacolo dell’artista Alekos con il suo “Il Sognatore di Bolle” che incanterà il pubblico con la magia delle bolle di sapone, ed ancora giochi, letture, il mercatino del fatto a mano, punti ristoro e street food, laboratori sperimentali con percorsi differenziati e integrati per bambini, ragazzi e genitori. Il tutto attraverso contenuti che associno momenti di gioco e divertimento a quelli di riflessione.

Si tratta di una manifestazione che vede il coinvolgimento attivo della città e del territorio, un progetto socialmente e culturalmente importante, completamente gratuito per i visitatori, che si inserisce nel percorso di sensibilizzazione e attenzione che il Comune di Civitanova Marche, in special modo l’Assessorato al Welfare, ha avviato verso il mondo dell’infanzia, dei giovani e delle famiglie con iniziative di particolare interesse verso le persone svantaggiate o diversamente abili per favorirne l’integrazione e la socializzazione come i progetti “Educare in Comune” e “Civitanova Città per l’Infanzia”. Il programma è consultabile in dettaglio nella pagina Facebook “Bim Bum Bam Festival”.

«Abbiamo fortemente voluto offrire un evento dedicato a tutti i nostri cittadini, piccoli e grandi – spiega l’assessora Barbara Capponi – sono previste infatti presentazione dei volumi e laboratori pensati per diverse fasce di età. Ringrazio i molti attori che collaboreranno con noi per costruire insieme questo momento di divertimento, formazione e inclusione: l’evento sarà infatti accessibile a tutti tramite Lis e assistenza alla comunicazione». «Come associazione ArTime – commenta la direttrice artistica Beatrice Di Donato – siamo operativi dal 2010 nell’organizzazione di eventi. Un’esperienza pluriennale che ci ha permesso negli anni di allargare sempre di più il raggio di azione della nostra associazione fino ad arrivare a presentare questo progetto, caratterizzato da un notevole spessore sociale, culturale e formativo, in una città importante come Civitanova Marche. Un grazie al Comune e all’Assessore al Welfare Barbara Capponi per aver compreso a pieno e sostenuto la nostra proposta. Venite vogliosi di partecipare, di mettervi in gioco e di godere di questo evento perché non si smette di giocare perché si invecchia, ma si invecchia perché si smette di giocare!».