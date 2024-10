Fano, ruba le borse nel cestino ad anziane in bicicletta: arrestato

A Fano tre scippi in due giorni. L'uomo anche lui in bici rubava dal cestino le borse delle donne che affiancava

FANO – Nella giornata di ieri, 10 ottobre, a Fano, il Commissariato, la Stazione dei Carabinieri e la Polizia Locale hanno svolto una congiunta operazione che ha portato all’arresto di un uomo responsabile di diversi furti con destrezza a danno di anziane donne.



Negli ultimi due giorni si verificavano in città 3 casi di scippi che vedevano coinvolte anziane donne mentre circolavano in sella alla propria bicicletta, principalmente nei pressi dell’ospedale cittadino. Le vittime venivano prima seguite poi avvicinate e affiancate da un uomo, in sella ad una bicicletta che, con azione fulminea, sottraeva la borsa delle donne posizionata nel cestello del mezzo, rischiando, oltretutto, di far perdere l’equilibrio alle anziane donne.



Nella tarda mattina di ieri l’ultimo episodio, nei pressi dello stadio. La vittima riusciva a rimanere in sella della bicicletta e si poneva all’inseguimento dell’uomo che fuggiva a tutta velocità verso il centro cittadino. Non riuscendo a tenere la velocità del malvivente, si fermava e avvisava i carabinieri che, immediatamente, nell’ambito del piano coordinato di controllo del territorio della Prefettura attivavano le altre Forze di Polizia fornendo la descrizione del sospetto.

La polizia locale subito si poneva alla regia tramite il monitoraggio delle telecamere del circuito di videosorveglianza cittadino e forniva preziose indicazioni alle pattuglie del Commissariato e dei Carabinieri. Il malvivente, nel frattempo, si dirigeva verso la stazione ferroviaria dove cambiava gli indumenti per non permettere il proprio rintraccio ma, nonostante ciò, la sinergia operativa e il coordinamento permettevano, in poco tempo, ad una pattuglia del Commissariato di bloccare il malfattore nei pressi dello stadio dove, con ogni probabilità, avrebbe continuato a colpire.



Le immediate indagini permettevano di ricostruire il modus operandi dell’uomo, il quale accusava problemi legati alla dipendenza dagli stupefacenti. L’uomo giunto a Fano, tramite il treno, proveniente da Marotta con la propria bicicletta, qui, muovendosi in sella alla bici, selezionava e poi colpiva le anziane vittime nella zona di San Lazzaro e, con i soldi che racimolava, riprendeva il treno per dirigersi verso la vicina Pesaro o la Romagna per acquistare lo stupefacente.

L’uomo veniva arrestato congiuntamente dal personale del Commissariato, della Stazione dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale di Fano per il reato di furto aggravato e, sulla scorta degli indizi raccolti, ritenuto l’autore dei furti avvenuti il giorno prima. Questa mattina, 11 ottobre, il provvedimento di arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.