Controlli dei carabinieri a Camerino: sospesa l’attività di un pub, multato un bar

CAMERINO – Stretta nei controlli di prevenzione dei carabinieri della Compagnia di Camerino guidata dal capitano Angelo Faraca nei luoghi di aggregazione e intrattenimento giovanile nel territorio della città ducale. Nel corso della serata di sabato le numerose pattuglie impiegate, con la preziosa collaborazione del Nas di Ancona e del Nil di Macerata, hanno controllato due attività commerciali e svariati automobilisti.

In particolare, il titolare di un pub è stato denunciato dopo che i militari hanno accertato che non erano stati nominati gli addetti antincendio e primo soccorso e non c’era il piano di evacuazione, violazione per la quale è prevista l’ammenda di 13.100 euro. I carabinieri hanno anche contestato sanzioni amministrative per 2.500 euro, con relativa sospensione dell’attività imprenditoriale.

Mille euro invece è stata la sanzione amministrativa per il titolare di un bar per non aver osservato i requisiti generali in materia di igiene.

Per quanto riguarda gli accertamenti su strada, nei vari posti di controllo svolti in punti nevralgici del territorio, sono stati controllati 18 veicoli, identificate 38 persone ed elevate sanzioni amministrative al codice della strada per un totale di 1.660 euro per svariate violazioni: dal sorpasso irregolare al mancato uso delle cinture di sicurezza. Inoltre, i militari della Stazione e del Nucleo Radiomobile di Camerino hanno denunciato due uomini per guida in stato di ebbrezza: il primo, del posto, è risultato avere un tasso alcolemico superiore ad 1 grammo per litro, il secondo, un 53enne di origine catanese ma residente a Castelraimondo, aveva un tasso di 1,44 grammi per litro. A entrambi sono state ritirate le patenti.