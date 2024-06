Sicurezza Marche, dalla Regione ulteriori fondi per le dotazioni tecnico-strumentali della polizia locale

Ulteriori contributi per potenziare l’apparato di sicurezza degli enti locali con l’acquisto di dotazioni tecnico-strumentali, destinate all’esercizio delle funzioni di polizia locale. La giunta regionale, su proposta del vicepresidente e assessore alle Politiche integrate per la Sicurezza e Polizia Locale Filippo Saltamartini, ha stabilito di erogare 976.367,88 euro a integrazione delle risorse già destinate dal bando emanato nel 2023 a favore di enti locali, in forma singola o associata che vorranno dotarsi di nuove strumentazioni.



«Con questi provvedimenti – sottolinea il vicepresidente – si intende sostenere le politiche sulla sicurezza urbana demandate ai sindaci anche per la prevenzione e la repressione dei reati legati allo spaccio di stupefacenti, all’abuso di sostanze alcoliche e a tutti quegli episodi come le risse in strada che turbano la quiete pubblica. Nei quattro anni di amministrazione dell’attuale Giunta sono state avviate molte più iniziative per la sicurezza rispetto al passato, segno tangibile dell’interesse nei confronti dei cittadini».



Le risorse fino ad ora destinate al soddisfacimento delle domande presentate ammontano a 925mile euro articolate su due diverse linee di co-finanziamento a favore dei relativi beneficiari: 500.000 euro per Comuni singoli dotati di un corpo o servizio di polizia locale, Unioni di Comuni e Montane, Enti associati/consorziati/convenzionati anche mediante protocolli di collaborazione per tutte le funzioni di polizia locale con una popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; 425,000 per Province; Comuni singoli, dotati di un corpo o servizio di polizia locale; Unioni di Comuni e Montane, Enti associati/consorziati/convenzionati anche mediante protocolli di collaborazione per tutte le funzioni di polizia locale con popolazione residente di almeno 10.000 abitanti.



Da parte degli enti con popolazione inferiore a 10 mila abitanti sono pervenute regolarmente 69 domande, mentre da parte di enti con popolazione a partire da 10 mila abitanti sono pervenute regolarmente 31 domande.

Il totale del fabbisogno derivante dalle istanze ammonta tuttavia a 1.901.367,88 euro, cifra mai prima stanziata per questo settore – di qui la necessità dell’integrazione di ulteriori risorse.

Con i contributi fino ad oggi assegnati sono stati effettuati importanti investimenti, tra cui quelli per l’acquisto di sistemi letture targhe ocr; fototrappole per l’individuazione di reati ambientali, quali ad esempio l’abbandono di rifiuti; sistemi radio/ponti radio; autoveicoli di servizio e loro allestimenti; sistemi satellitari per la rilevazione di incidenti stradali.